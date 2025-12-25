La Defensa Civil denuncia uso indiscriminado de fuegos artificiales en barrios de Santiago

El director provincial de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, denunció el uso indiscriminado de fuegos artificiales durante la Nochebuena, al asegurar que las detonaciones registradas hicieron parecer la jornada como si se tratara de una celebración de fin de año.

Arias, vocero del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, llamó la atención del Ministerio de Interior y Policía, entidad responsable de otorgar las licencias para el uso de fuegos artificiales, al advertir que existe una venta descontrolada de estos artefactos en colmados de distintos sectores de la ciudad.

"Anoche se escucharon muchas detonaciones. Yo pensé que era 31 de diciembre. Eso es un peligro público", expresó el funcionario, al señalar que los fuegos artificiales solo pueden ser utilizados con autorización oficial y en espacios abiertos, conforme a la normativa vigente.

El director provincial de la Defensa Civil indicó que tiene reportes de ventas ilegales en sectores como Pekín, Cristo Rey, Navarrete, Los Salados y La Joya, donde, según dijo, colmados estarían comercializando fuegos artificiales sin ningún tipo de control ni supervisión.

Exhortación

"Estamos llamando la atención tanto de la Policía Nacional como del Ministerio de Interior y Policía para que refuercen los operativos, especialmente de cara al 31 de diciembre, porque hay colmados vendiendo fuegos artificiales a niños y adolescentes", advirtió.

Arias exhortó a los padres a no permitir que sus hijos manipulen estos artefactos ni les faciliten dinero para adquirirlos, al tiempo que alertó a los comerciantes sobre las consecuencias legales.

Indicó que el Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Policía pueden proceder con sanciones que incluyen la suspensión de licencias comerciales.

"Vamos a seguir insistiendo para evitar que niños y adultos resulten quemados o lesionados por el uso de fuegos artificiales. Esto es un peligro público", concluyó.