Joven se debate entre la vida y la muerte tras un incidente con agentes policiales en Santiago

No se han establecido de manera oficial las circunstancias en las que el joven resultó herido de bala. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven identificado como Miguel Ángel, coordinador de una de las paradas de motoconchos del sector La Ceibita, en la zona sur de Santiago, se debate entre la vida y la muerte tras resultar herido de bala en un confuso incidente ocurrido la noche del miércoles, mientras se celebraba la Nochebuena, en un hecho en el que estuvieron involucrados agentes de la Policía Nacional adscritos al cuartel de Mari López.

De acuerdo con versiones ofrecidas por comunitarios del lugar, varias personas se encontraban escuchando música y consumiendo bebidas alcohólicas cuando una patrulla policial llegó al sector con el propósito de impedir la continuidad de lo que calificaban como contaminación sónica.

Según estas informaciones, durante la intervención se produjo un altercado que se salió de control.

Los residentes indicaron que, en medio de la situación, los agentes habrían sido atacados con botellas y piedras, por lo que realizaron varios disparos.

En estado crítico

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza del joven Miguel Ángel, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde permanece ingresado en estado crítico.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido una versión oficial sobre lo ocurrido ni ha informado si los agentes que participaron en el operativo han sido suspendidos o puestos bajo investigación.

Tampoco se han establecido de manera oficial las circunstancias en que se produjo el disparo.

Ante el hecho, comunitarios del sector La Ceibita han manifestado su indignación y exigen que se esclarezca lo sucedido y que los agentes involucrados sean sometidos a la justicia, conforme a los resultados de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades médicas del Hospital Cabral y Báez no han emitido un parte oficial sobre la evolución del paciente, mientras se mantiene la expectativa de un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional sobre este hecho ocurrido durante la celebración de Nochebuena en la zona sur de Santiago.