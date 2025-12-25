Nueve fallecidos durante celebraciones de Navidad

Los servicios de emergencias hospitalarias registraron un aumento significativo de atención por accidentes de tránsito. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Las celebraciones de Nochebuena y las primeras horas de la Navidad dejaron un saldo preliminar de nueve fallecidos, 89 accidentes de tránsito y 181 personas intoxicadas por alcohol, incluyendo a diez menores de edad entre tres y 17 años.

El operativo navideño "Conciencia por la Vida", que inició el pasado 23 de diciembre a las 2:00 p.m. registró hasta las 6:00 a. m. de ayer 116 personas afectadas por incidentes viales con una alta incidencia de motocicletas, que continúan siendo el principal factor de riesgo en las vías del país.

De las víctimas mortales reportadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), tres ocurrieron dentro del perímetro del dispositivo de seguridad vial y seis fuera del mismo, que involucraron cuatro motocicletas, un atropellamiento y cuatro vehículos livianos.

Junto a los hechos de tránsito, el consolidado de los dos boletines emitidos por el COE aumentan a 43 las personas atendidas por intoxicación alimentaria, sin que se registraran decesos por esta causa en las primeras 48 horas.

Durante la jornada, las localidades con mayor incidencia de casos fatales y accidentes fueron el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Duarte y Sánchez Ramírez.

Fiscalizaciones

Los organismos que integraron el despliegue realizaron 15,679 asistencias al público. Solo la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) ejecutó 13,181 fiscalizaciones por violaciones a la Ley 63-17.

Entre las faltas más recurrentes figuran 3,387 infracciones a motociclistas por transitar sin casco protector, 1,325 casos de conducción sin licencia o con licencia vencida, 1,041 violaciones de la luz roja, 988 infracciones por circular sin seguro y 710 por transitar sin luces. Además, se retuvieron 1,006 motocicletas, 306 vehículos livianos y 410 de carga pesada que circulaban sin los permisos correspondientes.

En el ámbito de la salud, el Servicio Nacional de Salud (SNS) atendió 828 personas en hospitales de la red y destacó que no se contabilizaron casos de quemaduras por pirotecnia.

En 2024

El año pasado el COE reportó seis personas fallecidas por accidentes de tránsito y 73 intoxicadas por alcohol.

También se reportaron 35 casos de intoxicación alimentaria.

De su lado, el Servico Nacional de Salud (SNS) informó que 21 menores fueron asistidos en las emergencias de la Red Pública por intoxicación alcohólica los días de Nochebuena y Navidad de 2024.

Emergencias reciben lesionados En la mañana del 25 de diciembre, en el Hospital Darío Contreras se escuchaban los gritos de los heridos cuando a su llegada eran movilizados en camillas o sillas de ruedas para ingresarlos al área de triaje. Afuera, una familia de cuatro esperaba información acerca de su pariente, el cual se vio envuelto en un accidente entre una guagua y una motocicleta en el sector El Almirante. A su lado merodeaba Dariel Ozuna, un joven de 19 años y residente en Gualey, el cual había sido despachado tras ser curado luego de que su pareja sentimental, también adolescente, le clavara un cuchillo por la espalda. Un ambiente completamente diferente se observaba en el Hospital Francisco Moscoso Puello, donde ambulancias del Servicio Nacional de Salud (SNS) llevaban pacientes con complicaciones, especialmente, de tipo cardiovascular y presión elevada. En tanto, en el Robert Reid Cabral, la Emergencia lucía parcialmente vacía.