Residentes del sector Luz María, ubicado en el kilómetro 15 de Las Américas, denunciaron el estado crítico de sus calles, las cuales aseguran llevan más de una década en condiciones intransitables sin que las autoridades ofrezcan una solución duradera en el tiempo.

Las vías principales se encuentran totalmente destruidas, con charcos, lodo y escombros en medio de la calle, situación que se agrava cada vez que llueve.

Aseguran también que el estado de la vía principal y de las calles de los alrededores representa un riesgo constante para peatones y conductores.

Los residentes manifestaron su preocupación por la salud de los niños del sector, quienes en muchos casos no pueden asistir a la escuela debido a la imposibilidad de cruzar la calle.

Y destacaron que varios menores han enfermado a causa del lodo o el agua estancada.

"Tenemos más de 10 años viviendo así. Prometen y prometen, pero no hacen nada. Están jugando con la salud de los niños", expresó uno de los comunitarios.

Juan de Dios, residente con 16 años viviendo en la zona, afirmó que la calle "siempre ha estado así y peor", señalando que en ocasiones son los mismos vecinos quienes colocan materiales para intentar mejorar el paso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/whatsapp-image-2025-12-25-at-125634-pm-7c82caa5.jpeg Entrada del Residencial Luz Maria. (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/whatsapp-image-2025-12-25-at-125634-pm-2-fe4da8fd.jpeg Calles aledañas de Luz Maria. (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE ) ‹ >

"Eso que se ve ahí lo hemos echado nosotros mismos, como individuos, porque nadie responde", dijo.

Problemas de transporte y seguridad

Por su parte, Mantina Castillo explicó que la situación obliga a los residentes a dar largas vueltas para poder llegar a sus hogares, exponiéndose a accidentes de tránsito y a la inseguridad.

"No hay semáforos, es peligroso y uno tiene que transitar con miedo. Nosotros pagamos impuestos y esto no es una rogativa, es un derecho", expresó.

El vicepresidente de la Junta de Vecinos del sector aseguró que el problema no se limita a una sola calle, sino que afecta a toda la urbanización.

Indicó que la vía principal fue intervenida hace más de tres años y desde entonces quedó en peores condiciones. "Esto es una urbanización, y da vergüenza que esté así. El sector entero está igual", sostuvo.

Asimismo, los comunitarios denunciaron que el mal estado de las calles ha provocado que servicios de taxi y motoconcho se nieguen a entrar al sector, dificultando incluso actividades básicas como ir al supermercado.

"Usted pide un taxi y le dicen que no van para Luz Marías porque temen quedarse estancados", relató Juana Novas, otra residente.