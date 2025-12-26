Más de 150 bomberos trabajan para sofocar incendio en la Ferretería San Miguel de la Independencia

El fuego en la Ferretería San Miguel, en la avenida Independencia, comenzó pasadas las 5:00 de la tarde. ( HAROLYN GAVILÁN )

Un incendio registrado en la ferretería San Miguel, ubicada en la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, mantiene la noche de este viernes desplegadas múltiples unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, con apoyo de otras brigadas cercanas.

El intendente del Cuerpo de Bomberos del DN, general José Luis Frómeta Herasme, informó que el siniestro fue reportado alrededor de las 5:20 de la tarde, momento en que se activó el protocolo de respuesta.

Dijo que en las labores participan unas 15 unidades y alrededor de 150 bomberos, con apoyo de los cuerpos de bomberos de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Haina, que han suministrado camiones cisterna para reforzar el abastecimiento de agua.

"Fuimos informados de que había un incendio aquí en la ferretería San Miguel e inmediatamente enviamos varias unidades", explicó el oficial.

Frómeta Herasme indicó que, hasta el momento, el incendio ha sido confinado, mientras los equipos trabajan de manera simultánea en cuatro puntos distintos de la estructura, con el objetivo de evitar su propagación y lograr el control total del fuego en las próximas horas.

Es complejo

El intendente explicó que el siniestro es de alta complejidad, debido al tipo de materiales almacenados en el establecimiento.

"Los incendios en ferreterías siempre son complicados por la gran cantidad de material inflamable que manejan", señaló, al precisar que en la parte trasera del local hay productos como pinturas, thinner, PVC y otros combustibles.

No hay víctimas

Sobre la posible presencia de personas dentro del negocio al momento del incendio, el general indicó que, según la información preliminar, la ferretería aún estaba abierta cuando ocurrió el hecho, aunque ese dato será confirmado con los propietarios.

"Hasta el momento no tenemos ningún reporte de personas afectadas. Cuando llegamos, la información que recibimos fue que todo el mundo había salido de la estructura", aseguró.

No sofocado

Siendo casi las 8:00 de la noche el incendio aún no ha sido sofocado, mientras que todavía se desconoce el origen del mismo.