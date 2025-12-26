Un siglo de historia: así ve la vida una tatarabuela dominicana que cumplió 100 años

Natividad Severino con su nieta Paola Cordero durante la celebración de sus 100 años. ( FUENTE EXTERNA )

Hace 100 años, cuando la energía eléctrica y el agua potable eran de difícil acceso y la vida padecía de muchas carencias en el país; la inteligencia artificial también era ciencia ficción, Natividad Severino nació en el 1925 y vio cómo el mundo se fue transformando, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Al celebrar 100 años de edad es un libro de consejos y de visión crítica de la vida.

Considera que muchos jóvenes se han alejado del estudio y del trabajo, y lamenta profundamente el impacto que han tenido los vicios y las drogas en esta generación.

Afirma que crió a sus hijos sin fiestas, sin alcohol y sin malos hábitos, siempre enfocados en el trabajo del hogar y en la responsabilidad. Reitera que el estudio es fundamental y que la preparación es la base para salir adelante en la vida.

Además de criar a sus seis hijos, Severino también acogió a varios de sus sobrinos como si fueran propios. Hoy tiene 15 nietos, 18 biznietos y cuatro tataranietos. La familia se reunió el pasado 25 de diciembre en San Pedro de Macorís para celebrar su cumpleaños número 100.

Severino describe su niñez como una etapa muy plena, marcada por el trabajo y por las enseñanzas de su madre, quien le inculcó disciplina, responsabilidad y valores. Es la cuarta de seis hermanos, con quienes asegura haber vivido una infancia feliz, a pesar de las limitaciones de la época.

Su vida transcurrió en el campo, en la casa de Guayabo Dulce, Hato Mayor, donde desde muy joven aprendió el valor del trabajo. Allí se dedicaban a las labores del hogar, a la crianza de animales y a la cocina.

Asistió a la escuela y combinaba el estudio con las responsabilidades diarias que exigía la vida rural.

Natividad Severino junto a familiares celebrando sus 100 años de vida. (FUENTE EXTERNA)

Más adelante, ya como adulta, se dedicó a su hogar. Tenía un colmado y vendía leche, actividades con las que logró salir adelante junto con su esposo.

Estuvo casada con Vicente Cordero, con quien compartió más de 67 años de matrimonio. Su esposo falleció en el 2011, dejando una historia de unión y compañerismo que marcó profundamente su vida.

En cuanto a su salud, desde los 50 años Severino presenta problemas de circulación y fue operada de una pierna tras una caída. Aun así, durante gran parte de su vida fue una mujer sana, fuerte y trabajadora, por lo que los años no los sentía pasar.

Pese a los achaques propios de la edad, se mantiene en su casa y se siente mejor.

3,920 centenarios en el país

En la República Dominicana existían al 2022 unos 3,920 centenarios, según el X Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), que arrojó una población general de 10,773,983 habitantes.

De esa cantidad, 1,454 eran hombres y 2,466 mujeres que tenían o sobrepasaban los 100 años de edad.

Silverio exhorta a las nuevas generaciones a estudiar, a prepararse y a mantenerse alejados de lo que destruye, advirtiendo que el mal camino termina acabándolo todo.