El Fideicomiso RD Vial proyecta recaudar RD$ 12,400 millones para obras viales en 2025

El Fideicomiso RD Vial proyecta recaudar aproximadamente RD$12,400 millones al cierre de 2025, de acuerdo con las declaraciones del director general de la entidad, Hostos Rizik.

Asimismo, el organismo encargado de gestionar las recaudaciones de los peajes del país indicó que las emisiones financieras realizadas por RD Vial suman alrededor de RD$19,000 millones.

De acuerdo con Rizik, las inversiones se han destinado a la Circunvalación de Navarrete, la de San Francisco de Macorís y la terminación de la Circunvalación de Baní.

"Todo esto son proyectos ejecutados por RD Vial junto al Ministerio de Obras Públicas en busca de mejorar el desarrollo y la conectividad vial de la República Dominicana", expresó el funcionario.

Inversiones en infraestructura vial

A través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el fideicomiso financia obras de infraestructura vial en todo el país. Entre los proyectos financiados este 2025 se encuentran las ampliaciones de la avenida Ecológica, la autopista Duarte (en el kilómetro 28) y varias vías importantes.

Rizik subrayó que la modernización y el reforzamiento de la asistencia y seguridad vial también forman parte de las prioridades del organismo.

Destacó también que se están implementando programas de iluminación vial, incluyendo tramos ya habilitados y postes eléctricos alimentados con energía solar.

Proyectos de iluminación vial

En esa línea, se entregó la iluminación de 12 kilómetros del Boulevard Turístico del Este, ahora denominado Boulevard Don Frank Rainieri, considerado uno de los tramos más iluminados del país.

