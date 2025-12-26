Gobierno asiste a familias afectadas por explosión de tubería en Sabana Iglesia en Santiago

Personal de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) entregando una nevera. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano dispuso este viernes asistencia inmediata a las familias afectadas por la explosión de una tubería matriz del sistema de agua potable, que provocó inundaciones en la comunidad La Zanja, del municipio Sabana Iglesia, en la provincia Santiago, y dejó a varias familias sin hogar.

A través de una nota de prensa, indicó que la ayuda es coordinada a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), luego de que el presidente Luis Abinader instruyera brindar apoyo a los hogares impactados por el incidente.

De acuerdo con la institución, se activó un operativo de respuesta rápida mediante el cual fueron entregados: colchones, camas, estufas, tanques de gas, raciones alimenticias y otros artículos de primera necesidad.

Promete seguir asistencia

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/ayuda-sabana-iglesia3-33882d1f.jpg La DASAC dijo que continuará asistiendo a los afectados. (FUENTE EXTERNA)

La subdirectora de DASAC, Luz Estrella, informó que la entidad dará seguimiento a las familias damnificadas hasta que se restablezca la normalidad en la zona, y agregó que también se mantienen operativos de distribución de alimentos crudos y cocidos mediante cocinas móviles.