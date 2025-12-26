Noticias que fueron tendencia esta semana

Un resumen dinámico de las noticias más trascendentales de la semana, seguido con atención por los lectores, marcado por el aumento de la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, llamados institucionales a fortalecer la justicia, señales de mejora en el acceso a la electricidad, revelaciones de alto impacto sobre abusos y discriminación , y el respaldo masivo del público a la cultura y la música dominicana.

EE. UU. refuerza su presencia militar en el Caribe en medio de tensiones con Venezuela

La audiencia siguió de cerca el anuncio del despliegue de tropas y aeronaves de Estados Unidos en el Caribe, una medida que incrementa la presión estratégica sobre Venezuela en un contexto de prolongadas tensiones diplomáticas.

El interés informativo se centró en la confirmación oficial de que el movimiento incluye ejercicios militares y operaciones de cooperación regional, presentadas por Washington como acciones defensivas, aunque con un claro mensaje político hacia Caracas.

La atención pública se intensificó al coincidir el despliegue con un momento de fragilidad política y económica en Venezuela, donde el gobierno enfrenta cuestionamientos internos y externos por la situación democrática y de derechos humanos.

El seguimiento regional al tema refleja la preocupación de países del Caribe y América Latina por los posibles efectos de una escalada de tensiones, en una zona históricamente sensible a la confrontación entre potencias.

El debate generado evidencia que, más allá del componente militar, la estrategia estadounidense busca reafirmar su influencia regional y mantener la presión sobre el régimen venezolano mediante una combinación de herramientas diplomáticas y geopolíticas.

https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_7559780_20161201235934.jpg LLamada de atención a juez por la forma en que motivó la prisión preventiva de los acusados del caso Senasa generó muchas lecturas y comentarios. (FUENTE EXTERNA)

Poder Judicial reprende a juez del caso Senasa por lenguaje impropio en su decisión

En la resolución del 22 de diciembre de 2025, fue tema con muchos comentarios tras la publicación de Diario Libre, el martes 23. El Comité señaló que las alusiones del juez a pasajes de la Biblia, escritos de Juan Pablo Duarte y de León Tolstói excedieron el marco jurídico de la materia sometida a jurisdicción, calificándolas como obiter dicta (opiniones no esenciales al fallo), lo que aumentó la gravedad de la situación ética.

El juez Rigoberto Sena, al acoger la solicitud del Ministerio Público, dictó prisión preventiva para siete imputados (incluido el exdirector del Senasa, Santiago Hazim) y domiciliaria para otros tres. En su motivación, citó el pasaje bíblico de Timoteo 6:10 sobre "la raíz de todos los males" y describió el expediente como "tétrico", "sombrío" y "como una especie de frenesí colectivo o holocausto colectivo", lo que generó cuestionamientos por salir del lenguaje estrictamente jurídico.

Ante la reprimenda, Sena explicó ante los magistrados de la Suprema Corte de Justicia que se considera "un apasionado del Derecho y la ética judicial", que evita los medios porque no se siente cómodo con la exposición pública, y que eligió esas citas porque considera que "el pueblo dominicano es creyente". No obstante, indicó que, de enfrentarse a un caso similar, omitiría esas partes de su exposición.

El Comité, convocado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, aprovechó la ocasión para exhortar a todos los jueces dominicanos a observar estrictamente los valores del Código de Comportamiento Ético Judicial en cada actuación y en la redacción de sus decisiones, con el fin de reforzar la legitimidad institucional y la confianza ciudadana en la administración de justicia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/21/juan-luis-guerra-confirma-segunda-funcion-en-el-estadio-cibao-676d9bbc.jpg Las boletas para el primer concierto de Juan Luis Guerra en Santiago de los Caballeros se agotaron en menos de 24 horas, por lo que decidieron organizar un segundo concierto. (FUENTE EXTERNA)

Juan Luis Guerra confirma segunda función en Santiago ante alta demanda de público El público siguió de cerca el anuncio de una segunda función del concierto de Juan Luis Guerra en el Estadio Cibao, tras agotarse rápidamente las boletas de la primera presentación. La expectativa creció al confirmarse que la nueva fecha responde al respaldo masivo del público, reafirmando la vigencia del artista y su capacidad de convocatoria a nivel nacional. En su larga trayectoria y éxito internacional la agrupación que lidera Guerra no se había presentado en la llamada Ciudad Corazón. La atención se centró también en el valor simbólico del concierto, que conecta música, identidad y trayectoria de una de las figuras más influyentes de la cultura dominicana. El seguimiento al evento incluye su impacto económico para Santiago, con dinamización de sectores como turismo, comercio y servicios vinculados al espectáculo. El interés sostenido del público confirma que Juan Luis Guerra sigue ocupando un lugar central en el imaginario musical del país, con una propuesta que trasciende generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/caso-jeffrey-epstein-revelaciones-sobre-racismo-en-reclutamiento-668959af.jpeg Menor dominicana se salvó de las garras de Epstein porque era de piel oscura (FUENTE EXTERNA)

Menor dominicana se salvó de las garras de Epstein porque era "de piel oscura"

Una nota periodística de Diario Libre sobre los documentos del caso Jeffrey Epsteindel tuvo una especial relevación mediática porque involucró a una dominicana. La historia de la que se hizo eco el medio dio lugar al citado titular.

Los lectores siguieron con atención las nuevas revelaciones que aportan elementos de discriminación racial en la selección de víctimas. El interés se centró en el testimonio de una menor dominicana que evitó ser captada al no ajustarse al perfil físico preferido por Epstein y su entorno, evidenciando patrones de racismo dentro de la red. La atención mediática se amplió al confirmarse que los prejuicios raciales formaban parte de los mecanismos de reclutamiento, lo que añade una dimensión adicional de gravedad al caso. El seguimiento al escándalo reavivó cuestionamientos sobre las redes de poder e impunidad que permitieron a Epstein operar durante años sin consecuencias inmediatas. El interés sostenido refleja una preocupación más amplia por abordar los delitos sexuales desde una perspectiva integral, que reconozca el impacto del racismo, la desigualdad y la vulnerabilidad social en las víctimas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/edesur-normaliza-nuevos-clientes-y-desconecta-usuarios-ilegales-focus-0-0-896-504-4912aad6.jpg (FUENTE EXTERNA)

Acceso a la electricidad mejora en los hogares dominicanos, según la ONE La opinión pública siguió con atención los datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística, que indican que casi ocho de cada diez hogares cuentan con entre 20 y 24 horas diarias de electricidad. El interés informativo se concentró en el avance que reflejan las cifras frente a años marcados por apagones prolongados y un servicio eléctrico inestable. La atención también se dirigió a las brechas persistentes entre zonas urbanas y rurales, donde aún se reportan interrupciones que afectan la calidad de vida de miles de familias. El seguimiento a este informe responde a la importancia de la energía eléctrica como indicador clave de desarrollo social, educación, salud y actividad económica. El debate generado subraya que, aunque hay avances cuantificables, el desafío sigue siendo garantizar un servicio eficiente, continuo y sostenible para toda la población.