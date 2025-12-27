Falla técnica afecta llenado del E-ticket obligatorio para entrar o salir de República Dominicana

Fotografía de archivo de la plataforma del E-ticket, de la Dirección General de Migración. ( DIARIO LIBRE )

La Dirección General de Migración (DGM) informó la mañana de este sábado que una falla técnica ha afectado el acceso a la plataforma del E-ticket, impidiendo el llenado del formulario digital obligatorio para el ingreso o la salida del territorio dominicano.

La institución explicó mediante un comunicado de prensa que técnicos del departamento de tecnología trabajan desde las 5:00 de la mañana para corregir la falla detectada en los servidores, la cual provoca entradas y salidas intermitentes de la página del E-ticket.

Ante esta situación, la DGM autorizó de manera transitoria a las líneas aéreas a permitir el abordaje de pasajeros, tanto de entrada como de salida del país, sin la obligatoriedad de completar el documento mientras persista la falla.

La institución aseguró que mantendrá informados a los usuarios sobre cualquier actualización relacionada con el restablecimiento del sistema.

¿Qué es el E-ticket?

El E-ticket de Migración es un formulario digital requerido por varias instituciones del Estado para el ingreso y la salida del territorio nacional.

Su llenado es obligatorio para cada pasajero, quien debe suministrar información veraz destinada a la Dirección General de Migración, la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Salud Pública, conforme a lo establecido en las leyes 285-04, 115-17, 72-02 y 226-06.

Gran flujo de viajeros

La falla ocurre en una de las temporadas más activas del año para el tráfico aéreo desde y hacia la República Dominicana, debido al regreso de miles de dominicanos ausentes que retornan al país para pasar las festividades navideñas junto a sus familias.

Asimismo, durante el mes de diciembre se incrementa de manera significativa el flujo de turistas internacionales que visitan el país.

Se recuerda que el martes 23 de diciembre el ministro de Turismo, David Collado, informó que en un solo día de este mes se registró la llegada de 42,949 turistas a través de las distintas terminales aeroportuarias.

Además, destacó que durante el fin de semana del 19 al 21 de diciembre arribaron 120,475 visitantes, lo que consolidó "el mejor fin de semana que ha vivido el turismo dominicano".

En ese mismo contexto, señaló que el 21 de diciembre se igualó la cifra total de llegadas registradas en todo diciembre de 2019, con 627,000 turistas, lo que convertirá a este mes en el de mayor afluencia de visitantes en la historia del país.