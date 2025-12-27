VIDEO | Bomberos llevan más de 14 horas combatiendo incendio en ferretería San Miguel
El edificio sufrió colapso parcial en su parte trasera
Equipos de emergencia continúan removiendo escombros para evitar rebrotes del fuego
Miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y de San Cristóbal continúan este sábado las labores para sofocar por completo el incendio que inició ayer en la Ferretería San Miguel, ubicada en el kilómetro 7½ de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional.
De acuerdo con las autoridades, los bomberos llevan más de 14 horas trabajando en el lugar. Aunque el siniestro se encuentra controlado en más de un 90 %, aún se observa humo en la parte posterior del establecimiento, debido a la gran cantidad de materiales almacenados en el interior.
El fuego afectó todos los niveles del edificio y provocó el colapso de parte de la estructura trasera.
El general José Luis Frómeta Herasme, jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, explicó que el incendio inició alrededor de las 5:20 de la tarde del viernes. Las labores continúan con la remoción de escombros para evitar posibles rebrotes.
"Todavía estamos en el lugar removiendo los escombros, debido a la gran cantidad de materiales involucrados", indicó el general Frómeta Herasme, quien añadió que una vez concluida esta fase se dará inicio a la investigación para determinar las causas del incendio, las cuales aún se desconocen.
El siniestro generó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona durante la tarde y la noche del viernes, mientras decenas de personas se congregaron en los alrededores para observar la magnitud del incendio.
Hasta el momento, no se han reportado víctimas. Eliseo Peña, hijo del propietario del establecimiento, relató que el personal se encontraba trabajando con normalidad cuando fueron alertados para evacuar el lugar.
"Nos dijeron que saliéramos, y cuando lo hicimos vimos una fuerte cortina de humo. No escuchamos ninguna explosión; después de que salimos fue que comenzaron a explotar algunas cosas dentro", explicó.
Peña señaló que se intentó utilizar extintores, pero el fuego ya era demasiado intenso. Agregó que, por el momento, no se tiene información concreta sobre el origen del incendio ni una estimación de las pérdidas económicas.
Algunos testigos indicaron que el humo se percibió en zonas residenciales cercanas. Wilson Taveras, cliente de la ferretería, expresó que el incidente causó preocupación en la comunidad. "Donde hay fuego y humo siempre hay pánico, pero gracias a Dios no hay vidas humanas que lamentar, solo daños materiales", afirmó.
- Las autoridades mantienen acordonada el área mientras continúan los trabajos y se espera el inicio formal de la investigación.