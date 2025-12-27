Miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y de San Cristóbal continúan este sábado las labores para sofocar por completo el incendio que inició ayer en la Ferretería San Miguel, ubicada en el kilómetro 7½ de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con las autoridades, los bomberos llevan más de 14 horas trabajando en el lugar. Aunque el siniestro se encuentra controlado en más de un 90 %, aún se observa humo en la parte posterior del establecimiento, debido a la gran cantidad de materiales almacenados en el interior.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/bombero-1d-6-4752dffd.jpg Imagen del colapso parcial de la estructura trasera de la ferretería, provocado por la intensidad del fuego. (DIARIO LIBRE DARE COLLADO)

El fuego afectó todos los niveles del edificio y provocó el colapso de parte de la estructura trasera.

El general José Luis Frómeta Herasme, jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, explicó que el incendio inició alrededor de las 5:20 de la tarde del viernes. Las labores continúan con la remoción de escombros para evitar posibles rebrotes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/bombero-1-1-491d1a62.jpg Vista de la parte trasera de la Ferretería San Miguel, donde aún se observa humo mientras los bomberos trabajan para evitar rebrotes del fuego. (Diario Libre / Dare Collado)

"Todavía estamos en el lugar removiendo los escombros, debido a la gran cantidad de materiales involucrados", indicó el general Frómeta Herasme, quien añadió que una vez concluida esta fase se dará inicio a la investigación para determinar las causas del incendio, las cuales aún se desconocen.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/bombero-1d-4-1efea8db.jpg Así luce el interior del local tras el siniestro, con severos daños en todos los niveles de la edificación; bomberos realizan labores de enfriamiento y retiro de materiales quemados en la zona afectada. (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

El siniestro generó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona durante la tarde y la noche del viernes, mientras decenas de personas se congregaron en los alrededores para observar la magnitud del incendio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/bombero-1-ce2e7090.jpg Miembro del cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional continúa este sábado las labores de remoción de escombros en la Ferretería San Miguel, tras el incendio registrado la tarde del viernes. (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

Hasta el momento, no se han reportado víctimas. Eliseo Peña, hijo del propietario del establecimiento, relató que el personal se encontraba trabajando con normalidad cuando fueron alertados para evacuar el lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/bombero-1d-f8a898b8.jpg Miembros del Cuerpo de Bomberos inspeccionan áreas afectadas del establecimiento. (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

"Nos dijeron que saliéramos, y cuando lo hicimos vimos una fuerte cortina de humo. No escuchamos ninguna explosión; después de que salimos fue que comenzaron a explotar algunas cosas dentro", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/bombero-1d-8-b3417f41.jpg Así luce el interior del local tras el siniestro, con severos daños en todos los niveles de la edificación.(DARE COLLADO)

Peña señaló que se intentó utilizar extintores, pero el fuego ya era demasiado intenso. Agregó que, por el momento, no se tiene información concreta sobre el origen del incendio ni una estimación de las pérdidas económicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/bombero-1d-7-ac29235e.jpg Panorama del establecimiento este sábado, con visibles daños estructurales tras el incendio que generó alarma en el sector. (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

Algunos testigos indicaron que el humo se percibió en zonas residenciales cercanas. Wilson Taveras, cliente de la ferretería, expresó que el incidente causó preocupación en la comunidad. "Donde hay fuego y humo siempre hay pánico, pero gracias a Dios no hay vidas humanas que lamentar, solo daños materiales", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/bombero-1d-5-35c78525.jpg Bomberos se mantienen desplegados alrededor del local mientras se completan los trabajos previos a la investigación del siniestro. (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

Las autoridades mantienen acordonada el área mientras continúan los trabajos y se espera el inicio formal de la investigación.