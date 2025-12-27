Reportan que joven de Villa Mella está desaparecido desde el 15 de diciembre

Efraín Ramírez Díaz se encuentra desaparecido desde el 15 de diciembre. ( FUENTE EXTERNA )

Familiares reportaron la desaparición de Efraín Ramírez Díaz, de 26 años, quien fue visto por última vez el 15 de diciembre en el sector Villa Mella, en Santo Domingo Norte.

Según explicó su hermana, Yoneidys Acosta, Efraín se comunicó con la familia ese día para informar que al día siguiente asistiría a la fiesta navideña del trabajo y que luego regresaría a su hogar. Desde entonces no han tenido ninguna información sobre su paradero.

Acosta refirió que su hermano trabaja como conductor de camión de carga, labor que desempeña desde hace aproximadamente un año.

Indicó además que hace unos seis años Efraín se trasladó desde Barahona, provincia de origen de su familia, hacia la capital, y que en Villa Mella reside solo desde hace alrededor de un año.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/efrain-2-4e5a6250.jpg Fotografía de Efraín Ramírez Díaz compartida por sus familiares. (FUENTE EXTERNA)

Sus familiares indicaron que Efraín no tiene antecedentes de conflictos ni problemas con el alcohol, por lo que su desaparición resulta preocupante. Señalaron que la denuncia correspondiente ya fue presentada ante las autoridades.

Contacto

Para cualquier información sobre su paradero, comunicarse con Yoneidys Acosta al 809-966-3496.

