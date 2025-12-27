Migración restablece sistema del E-ticket tras falla técnica

La Dirección General de Migración (DGM) informó que el servicio de llenado del E-ticket ya fue restablecido, luego de que una falla técnica temporal afectara el acceso a la plataforma digital utilizada para el ingreso y la salida del territorio dominicano.

La institución explicó que la interrupción fue superada gracias al trabajo del equipo de tecnología, el cual logró normalizar el funcionamiento del sistema. Migración lamentó los inconvenientes ocasionados a los usuarios y agradeció la comprensión y paciencia mostradas durante el tiempo que duró la incidencia.

Durante la falla, la DGM autorizó de manera transitoria a las líneas aéreas a abordar a los pasajeros, tanto de entrada como de salida del país, sin la obligatoriedad de completar el formulario, con el objetivo de reducir el impacto en las operaciones aeroportuarias y en los viajeros.

La institución reiteró su compromiso de continuar trabajando para ofrecer un mejor servicio y fortalecer sus procesos tecnológicos. Asimismo, informó que un informe técnico detallado sobre lo ocurrido será remitido al presidente de la República para su conocimiento.

¿Qué es el E-ticket?

El E-ticket de Migración es un formulario digital requerido por varias instituciones del Estado para el ingreso y la salida del territorio nacional.

Su llenado es obligatorio para cada pasajero, quien debe suministrar información veraz destinada a la Dirección General de Migración, la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Salud Pública, conforme a lo establecido en las leyes 285-04, 115-17, 72-02 y 226-06.