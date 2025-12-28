Más de 2.3 millones de vehículos transitaron por peajes durante Nochebuena y Navidad 2025

Vehículos pasando por una estación de peaje. ( FUENTE EXTERNA )

Durante las festividades de Nochebuena y Navidad de 2025 se registró un aumento en la circulación vehicular hacia el interior del país, informó este domingo RD Vial.

La entidad indicó que entre el 20 y el 27 de diciembre transitaron por los peajes nacionales un total de 2,366,699 vehículos, lo que representa un incremento de 452,778 unidades, una cantidad que casi duplica a los que se trasladaron en el 2023.

RD Vial también señaló que específicamente los días 24 y 25 de diciembre circularon por los peajes 460,017 vehículos, lo que supone 102,966 más que en las mismas fechas de 2024, para un aumento del 29 %.

Las cifras reflejan un mayor flujo vehicular durante las festividades navideñas en comparación con años previos.

De acuerdo con las cifras oficiales, durante el mismo intervalo de días en diciembre de 2023 se movilizaron 1,581,610 vehículos, mientras que en 2024 la cantidad ascendió a 1,913,921. Esto indica un crecimiento aproximado del 24 % en 2025 respecto al año anterior, destaca una nota enviada por la Presidencia de la República.