La República Dominicana incautó 48.3 toneladas de drogas durante el 2025

La República Dominicana incautó más de 48.3 toneladas de drogas en el 2025 mediante operativos conjuntos de seguridad y cooperación internacional, informaron este domingo las autoridades.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) detalló que, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, Aduanas, agencias de Inteligencia del Estado y la cooperación internacional, se confiscaron 31,294 kilogramos de sustancias controladas en territorio nacional.

A esa cifra se suman 17,041 kilogramos incautados con el apoyo de países aliados, para un total consolidado de 48,335 kilogramos (48.3 toneladas) durante el año, informaron por medio de una nota de prensa.

Según estadísticas oficiales, los decomisos incluyeron: 19,586 kilogramos de cocaína

11,564 de marihuana

121.47 de crack

21.53 kilogramos de otras drogas sintéticas y derivadas, entre ellas éxtasis, hachís, tusi y metanfetaminas

Las operaciones se desplegaron en aeropuertos, puertos, costas, zonas fronterizas y otros puntos estratégicos del país.

Resultados de las operaciones de la DNCD

En el marco de estas intervenciones, las autoridades arrestaron a 46,367 personas y confiscaron 404 armas de fuego, 18 embarcaciones, decenas de motores fuera de borda, 2,082 vehículos, además de equipos de radionavegación, radios de comunicación y teléfonos celulares.

También se incautaron 58,408 dólares en efectivo y 34,514,785 pesos, entre otras evidencias vinculadas a las redes criminales.

La DNCD informó, además, que con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) se logró la extradición y deportación de 84 fugitivos requeridos por la justicia internacional, como parte de los esfuerzos para desarticular estructuras delictivas transnacionales.

El presidente de la DNCD, vicealmirante José Cabrera Ulloa, valoró el trabajo de los agentes y reiteró que la institución continuará ejecutando estrategias conjuntas para combatir y erradicar el tráfico de drogas en el país.