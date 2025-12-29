El AILA habilita área para estacionamiento de larga duración por alta demanda

Panorama del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). ( FUENTE EXTERNA )

Los usuarios del aeropuerto de Las Américas que requieran estacionamiento de larga duración serán dirigidos a un área adicional habilitada, luego de que el estacionamiento principal, ubicado frente a la terminal, alcanzara su capacidad máxima debido a la alta demanda generada por las festividades navideñas, según informó este lunes Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA (Aerodom).

"Ante el pico de viajes propio de la temporada navideña, Aerodom —operador del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA)— informa que el estacionamiento principal de larga duración frente a la terminal se encuentra ocupado en su totalidad", indicó la empresa en una nota de prensa.

Las autoridades exhortan a los usuarios a ingresar, como de costumbre, por la entrada de larga duración. Una vez allí, el personal del aeropuerto se encargará de dirigirlos hacia el lote remoto disponible.

El operador aéreo explicó que el traslado desde los lotes remotos adicionales hacia la terminal se realiza mediante un servicio gratuito de transporte tipo shuttle, el cual opera las 24 horas del día.

"Estamos en las semanas de mayor tráfico del año y nos hemos preparado para garantizar el servicio. La redirección a los lotes remotos, con shuttle gratuito, asegura una opción de estacionamiento para todos y contribuye a la fluidez operativa", explicó la empresa en el comunicado.

El operador reiteró su compromiso de optimizar la experiencia de los viajeros y asegurar una operación eficiente durante la temporada de fin de año.

Recomendaciones para los usuarios

Debido al aumento de las operaciones que registra el principal aeropuerto de Santo Domingo, las autoridades aeroportuarias emitieron varias recomendaciones para evitar contratiempos:

Llegar al AILA con al menos tres horas de antelación al vuelo, tomando en cuenta el tiempo adicional para estacionamiento y traslado.

Verificar la disponibilidad en línea a través del "Termómetro de Ocupación", disponible en el portal www.aeropuertolasamericas.com, en la sección Estacionamiento.

Considerar alternativas de transporte, como taxis o servicios de plataformas digitales, para mayor agilidad.

En coordinación con Uber, se mantiene vigente un descuento del 25 %, hasta un máximo de 450 pesos por viaje, utilizando el código UBERYAILA, válido hasta el 31 de diciembre.