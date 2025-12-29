×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
AILA
AILA

El AILA habilita área para estacionamiento de larga duración por alta demanda

La decisión se tomó tras la ocupación total del lote principal de Parqueo Larga Duración del AILA ante alta demanda navideña

    Expandir imagen
    El AILA habilita área para estacionamiento de larga duración por alta demanda
    Panorama del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). (FUENTE EXTERNA)

    Los usuarios del aeropuerto de Las Américas que requieran estacionamiento de larga duración serán dirigidos a un área adicional habilitada, luego de que el estacionamiento principal, ubicado frente a la terminal, alcanzara su capacidad máxima debido a la alta demanda generada por las festividades navideñas, según informó este lunes Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA (Aerodom).

    "Ante el pico de viajes propio de la temporada navideña, Aerodomoperador del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA)— informa que el estacionamiento principal de larga duración frente a la terminal se encuentra ocupado en su totalidad", indicó la empresa en una nota de prensa.

    Las autoridades exhortan a los usuarios a ingresar, como de costumbre, por la entrada de larga duración. Una vez allí, el personal del aeropuerto se encargará de dirigirlos hacia el lote remoto disponible.

    RELACIONADAS

    El operador aéreo explicó que el traslado desde los lotes remotos adicionales hacia la terminal se realiza mediante un servicio gratuito de transporte tipo shuttle, el cual opera las 24 horas del día.

    "Estamos en las semanas de mayor tráfico del año y nos hemos preparado para garantizar el servicio. La redirección a los lotes remotos, con shuttle gratuito, asegura una opción de estacionamiento para todos y contribuye a la fluidez operativa", explicó la empresa en el comunicado.

    El operador reiteró su compromiso de optimizar la experiencia de los viajeros y asegurar una operación eficiente durante la temporada de fin de año.

    Recomendaciones para los usuarios

    Debido al aumento de las operaciones que registra el principal aeropuerto de Santo Domingo, las autoridades aeroportuarias emitieron varias recomendaciones para evitar contratiempos:

    • Llegar al AILA con al menos tres horas de antelación al vuelo, tomando en cuenta el tiempo adicional para estacionamiento y traslado.
    • Verificar la disponibilidad en línea a través del "Termómetro de Ocupación", disponible en el portal www.aeropuertolasamericas.com, en la sección Estacionamiento.
    • Considerar alternativas de transporte, como taxis o servicios de plataformas digitales, para mayor agilidad.

    En coordinación con Uber, se mantiene vigente un descuento del 25 %, hasta un máximo de 450 pesos por viaje, utilizando el código UBERYAILA, válido hasta el 31 de diciembre.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.