Drones del Ejército detectan a 34 haitianos indocumentados en Dajabón

Las autoridades informan que los haitianos indocumentados fueron encontrados en una construcción. ( FUENTE EXTERNA )

Durante operativos realizados por el Ejército de República Dominicana (ERD) apoyados con unidades de drones, fueron detenidos 34 nacionales haitianos en condición migratoria irregular que se ocultaban en una propiedad en construcción en la provincia Dajabón.

Luego de que el grupo de indocumentados fuera detectado con drones fue detenido por las patrullas terrestres de la institución en la finca Los Limones, en la zona de El Libertador.

De acuerdo con el informe oficial, entre las personas detenidas se encuentran 17 mujeres, nueve hombres y ocho menores de edad, todos con estatus migratorio irregular.

Los extranjeros indocumentados fueron trasladados bajo custodia militar para los fines legales correspondientes, conforme a lo establecido por las leyes migratorias vigentes y en coordinación con las autoridades competentes.

Te puede interesar Miles de haitianos retornan a Haití por el paso fronterizo de Dajabón durante las festividades

Haitianos regresan

En el marco de las festividades de Navidad y Año Nuevo, miles de ciudadanos haitianos retornaron a su país a través del paso fronterizo de Dajabón, en la zona norte de la República Dominicana.

Según testimonios recogidos en el lugar, muchos de los retornos están motivados por el temor y el cansancio ante los constantes operativos migratorios realizados en territorio dominicano.

Manuel Jean, uno de los ciudadanos haitianos que cruzó la frontera en las últimas horas, expresó que decidió regresar a Haití debido al asedio permanente de las autoridades migratorias dominicanas, situación que —según afirmó— le impedía llevar una vida tranquila.

Las autoridades fronterizas mantienen vigilancia en la zona para regular el tránsito y garantizar el orden durante el proceso de retorno, el cual se ha intensificado conforme se acercan las celebraciones de fin de año.