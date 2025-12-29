Faride advierte que incautarán todas armas de fuego exhibidas en público aunque tengan permisos

Ministra de Interior y Policía, Faride Raful ( DIARIO LIBRE )

Ante los recientes hechos de violencia registrados en distintos puntos del país, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, advirtió este lunes que toda arma de fuego exhibida en espacios públicos por civiles será incautada, aun cuando cuente con la documentación legal correspondiente.

Tras la reunión virtual con la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, la funcionaria reiteró que el Estado actuará de manera firme para garantizar la seguridad y preservar la vida de la población.

La advertencia se sustenta en la Ley 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que prohíbe exhibir armas en lugares o vías públicas, incluso si se tiene licencia.

El artículo 79 establece que quien porte o muestre un arma de manera visible será sancionado con decomiso, multas y penas correccionales.

La normativa también contempla sanciones para establecimientos de diversión o expendio de bebidas alcohólicas que permitan en sus instalaciones personas exhibiendo o portando armas de fuego o blancas, pudiendo ser clausurados temporalmente, según determine el Ministerio de Interior y Policía (MIP).

), con el objetivo de reforzar los controles a conductores bajo los efectos del alcohol y reducir los riesgos en las vías durante las festividades. Raful exhortó a la población actuar con responsabilidad y prudencia, cumpliendo la ley, para garantizar unos encuentros seguros para todos.

Reiteró que el compromiso del Gobierno de garantizar unas festividades seguras y exhortó a la ciudadanía a actuar con prudencia, responsabilidad y respeto a la ley.

Raful recordó, además, que la venta de bebidas alcohólicas solo está permitida dentro de losy que está prohibida a menores de edad.