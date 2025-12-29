Gobierno evalúa estado del puente fronterizo Dajabón–Juana Méndez tras denuncia de deterioro

En medio de una realidad fronteriza cada vez más compleja, marcada por un flujo migratorio intenso y una infraestructura sometida a décadas de desgaste, una comisión de alto nivel del Gobierno dominicano realizó una evaluación técnica y de seguridad del principal paso fronterizo de la provincia Dajabón, debido a denuncias realizadas por Diario Libre sobre el mal estado del puente fronterizo entre Juana Méndez y Dajabón.

La visita, que se realizó el fin de semana, estuvo encabezada por el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, personal del Ministerio de Obras Públicas y la gobernadora provincial, Severina Hill. Además, representantes del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront).

La visita responde a instrucciones directas del presidente Luis Abinader, quien ha reiterado que la seguridad nacional, el control migratorio y la protección de las infraestructuras estratégicas no pueden esperar a que ocurra una tragedia."No estamos aquí para reaccionar ante una desgracia, sino para prevenirla", coincidieron las autoridades durante el recorrido.

Puente será intervenido

El deterioro visible del puente transfronterizo —sometido diariamente al paso constante de vehículos pesados, peatones y operativos de seguridad— ha generado preocupación tanto en las autoridades como en la ciudadanía. Este es ya el quinto levantamiento técnico realizado por Obras Públicas tras denuncias públicas y reportajes que evidencian el estado crítico de la estructura.

Durante la inspección se evaluaron posibles mejoras, ampliaciones y rediseños, con el objetivo de separar el flujo vehicular del peatonal, aumentar los niveles de seguridad y fortalecer los controles.

En ese sentido, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) señalaron posibilidades para segregar el tránsito peatonal del vehicular sobre el puente, "el cual será intervenido como parte del programa de mantenimiento de esta infraestructura para contribuir en el acceso en esta parte de la frontera de Haití y República Dominicana"

El director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, anunció que a partir del próximo año se implementará una nueva infraestructura que permitirá cumplir con las medidas presidenciales de control biométrico, garantizando procesos más seguros, ordenados y humanos.

Un compromiso que se construye con hechos

El Ministerio de Obras Públicas informó que los resultados de la evaluación estructural del puente fronterizo serán presentados en el transcurso de esta semana, a partir de lo cual se definirá el alcance de la intervención, los plazos y el proceso de contratación.

Dijo también que actualmente se encuentran evaluando 53 puentes a nivel nacional, muchos de ellos con condiciones similares, como parte de un plan integral de mantenimiento y rehabilitación que por años fue postergado.