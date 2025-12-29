Afectados por el colapso del depósito regulador del acueducto de Consuelo reciben indemnización

Lugar en el que se produjo el colapso del tanque en el municipio de Consuelo, en San Pedro de Macorís ( ANDREINA CHALAS JIMÉNEZ )

Once personas afectadas por el colapso del depósito regulador metálico del acueducto de Consuelo, provincia San Pedro de Macorís , recibieron una indemnización por un total RD$11,997,963.98, informó este lunes el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

El pago se realizó para compensar los daños causados por la explosión del tanque de agua que sirve a la comunidad, ocurrido en esa demarcación el pasado 5 de noviembre de 2025, que dejó dos personas heridas, varias viviendas colapsadas y otras afectadas.

Según una nota de prensa de la institución, la compensación fue gestionada y entregada "en tiempo récord" a los afectados: Yovanny Ramírez Ramírez, María Ramona Ramírez, Julio Antonio Bautista Concepción, Aneuri Carrasco Reyes, Domingo Antonio Andújar, Fidelina Rodríguez Jiménez de Carrión, Adriana Pacheco Jiménez, Aleida Rodríguez Encarnación, Jaika Ibelisse Osoria Castillo, Francisco Alexander Bautista Concepción y Orquídea Pacheco de Aquino.

Además, la institución rectora del agua potable manifestó que continúa dando seguimiento a los afectados con la compra de medicamentos.

El acto de entrega de los recursos se realizó en la oficina de Seguros Reservas en la avenida Lope de Vega, con la presencia de Abel Hernández, director administrativo del Inapa, quien representó al director ejecutivo, Wellington Arnaud.

También estuvieron presentes Francesco Fino, corredor de seguros, y Miguel Ángel Gómez, encargado provincial del Inapa en San Pedro de Macorís.

Hernández afirmó que la entrega de los recursos demuestra el compromiso del presidente Luis Abinader y del director ejecutivo del Inapa para proteger a los residentes y garantizar una atención oportuna y eficaz. Subrayó que desde el primer momento se ha mantenido un estrecho seguimiento de los casos.

El colapso sobre el que alertaron los comunitarios

El colapso del depósito causó heridas a residentes y daños en al menos diez viviendas, mientras que dos quedaron colapsadas totalmente. Residentes en la zona dijeron que habían advertido sobre filtraciones del depósito.

El evento generó alarma entre los vecinos debido a la fuerza del estallido y la presión del agua liberada, provocando impactos estructurales en las edificaciones cercanas.

Se recuerda que tras el hecho, el director ejecutivo del Inapa se presentó en el lugar y coordinó la entrega de enseres básicos —como colchones, muebles, estufas, neveras, lavadoras, aires acondicionados y abanicos— además de gestionar la renta de apartamentos y viviendas tipo Airbnb para tres familias cuyas viviendas colapsaron, como parte de las acciones de emergencia y atención inmediata a los afectados.