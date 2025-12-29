Director de Migración supervisa controles y acceso al mercado fronterizo de Dajabón

El director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, durante un recorrido de supervisión por la puerta de acceso al mercado fronterizo en Dajabón. Le acompañan diversas personalidades. ( FUENTE EXTERNA )

El director general de Migración (DGM), vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, realizó este lunes un recorrido de supervisión por la puerta de acceso al mercado fronterizo en esta provincia, como parte de las acciones orientadas a reforzar los controles migratorios en la frontera con Haití.

La visita de inspección se desarrolló en coordinación con las autoridades civiles y militares en la zona, quienes comparten la responsabilidad de garantizar la defensa, la seguridad y el control de los accesos peatonales y vehiculares en esta provincia, señala una nota de prensa.

Evaluación y mejoras en el puente fronterizo

El documento indica que el recorrido se aprovechó para evaluar las condiciones del puente fronterizo de Dajabón, que facilita el acceso al mercado binacional con el objetivo de identificar necesidades de mejora y adecuación que fortalezcan su seguridad, funcionalidad y operatividad.

En ese sentido, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) señalaron posibilidades para segregar el tránsito peatonal del vehicular sobre el puente, el cual será intervenido como parte del programa de mantenimiento de esta infraestructura, para contribuir en el acceso en esta parte de la frontera de Haití y República Dominicana.

"Lee Ballester aprovechó el recorrido para hacer contacto con los agentes de interdicción migratoria apostados en la zona, a quienes reiteró la importancia de verificar y validar la documentación de los extranjeros que transitan en esta provincia", dice la nota.

En el recorrido de supervisión participaron la gobernadora de Dajabón, Severina Gil; el viceministro de Supervisión y Fiscalización de Obras del MOPC, Robinson Esteban Durán Rodríguez, y Norberto José Rojas Mercedes, también del equipo del MOPC.

Además, el general de Brigada Luis Alberto Coronado, encargado de supervisión de la verja perimetral fronteriza, y el general de Brigada piloto Juan Carlos Vicente Pérez, director de Inteligencia Migratoria de la DGM.

