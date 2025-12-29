MOPC adjudica más de 30 obras viales tras licitaciones para reparar daños por la tormenta Melissa

Obras Públicas señala que mantendrán a la ciudadanía informada sobre el avance de estos trabajos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este lunes que, tras completar los procedimientos de licitación correspondientes, identificados con el número de referencia MOPC- MAE-PEEN-2025-0004 y MOPC-MAE-PEEN-2025-0005, fueron adjudicados más de 30 proyectos de infraestructura vial y de protección.

Mediante una nota de prensa indica que las obras estarán distribuidas en 15 provincias del territorio nacional, orientadas a la rehabilitación, construcción y reconstrucción de infraestructuras viales afectadas por el paso de la tormenta tropical Melissa.

El MOPC precisó que los trabajos se iniciarán a partir del próximo mes de enero de 2026, priorizando aquellas acciones que permitan restablecer la circulación segura y proteger infraestructuras estratégicas que beneficiarán a comunidades ubicadas en las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Barahona, La Romana, Independencia, La Vega, Monseñor Nouel, Pedernales y el Distrito Nacional.

Principales tipos de intervenciones adjudicadas

Dice que entre las soluciones contempladas se encuentran:

Construcción y reconstrucción de puentes de hormigón postensado.

Corrección de puntos críticos en carreteras troncales y caminos vecinales.

Ejecución de alcantarillas tipo cajón y otras obras de drenaje pluvial.

Rehabilitación de tramos carreteros afectados por socavaciones y deslizamientos.

Obras Públicas señala que mantendrán a la ciudadanía informada sobre el avance de estos trabajos.

