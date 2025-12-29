Gobierno informa que en el 2025 se incautaron 48.3 toneladas de drogas

Un cargamento de droga incautado por la DNCD durante este año 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana afianzó durante 2025 su liderazgo en la región del Caribe en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, tras la incautación de 48.3 toneladas de distintas sustancias narcóticas, resultado de operativos nacionales y acciones coordinadas con países aliados. Esta cifra supera las 43.94 toneladas del año pasado.

De acuerdo con datos oficiales, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Dirección General de Aduanas, agencias de inteligencia del Estado y organismos de cooperación internacional, confiscó 31,294 kilogramos en territorio dominicano y 17,041 kilogramos adicionales con apoyo internacional.

Las operaciones, realizadas en aeropuertos, puertos, costas, fronteras y otros puntos estratégicos del país, permitieron decomisar 19,586 kilogramos de cocaína, 11,564 de marihuana y 121.47 de crack, además de 21.53 kilogramos de éxtasis, hachís, tusi, metanfetaminas y otras sustancias controladas.

Para el 2024, las autoridades incautaron un total consolidado de 43,937.93 kilogramos de drogas (43.94 toneladas) reflejando la magnitud del narcotráfico enfrentado en el país.

La mayor cantidad correspondió a cocaína, con 37,258.42 kilogramos, 6,422.38 de marihuana, mientras que el crack alcanzó los 212.71.

En menores proporciones se decomisaron 33.94 kilogramos de opio, 8.72 de éxtasis y 1.74 de hachís.

Menos arrestos y menos dinero

Durante las intervenciones de este 2025, fueron arrestadas 46,367 personas y se incautaron 404 armas de fuego, 18 embarcaciones, decenas de motores fuera de borda, 2,082 vehículos, equipos de radionavegación, radios de comunicación, teléfonos celulares, así como 58,408 dólares y 34.5 millones de pesos en efectivo, entre otras evidencias.

Las autoridades informaron además que, con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), fueron extraditados y deportados 84 fugitivos reclamados por la justicia internacional.

El año pasado 48,968 personas fueron arrestadas y se confiscaron 381 armas y 2,955 vehículos. Además de 43,928,119.51 pesos, 75,771.64 dólares y 2,425.00 euros.

Las cifras de incautaciones y detenciones, así como el desmantelamiento de redes criminales, reflejan —según las autoridades— el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader de enfrentar con firmeza las estructuras del narcotráfico y el lavado de activos.

El presidente de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, destacó el trabajo del personal operativo y aseguró que continuarán fortaleciendo las estrategias conjuntas.

La presencia de Estados Unidos El presidente Luis Abinader anunció a finales de noviembre el acuerdo temporal con Estados Unidos que permitirá el uso de espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones de reabastecimiento de combustible, traslado de equipos y apoyo técnico de aeronaves estadounidenses dedicadas a combatir el narcotráfico regional. El mandatario explicó que la medida se enmarca en los acuerdos vigentes entre ambos países, incluyendo el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea firmado en 1995 y su protocolo de enmienda de 2003, los cuales establecen que toda operación debe realizarse bajo autorización dominicana y con acompañamiento del Ministerio de Defensa y de la DNCD.