Reo se escapó de cárcel de Anamuya; autoridades detectaron su ausencia durante el conteo matutino

La cárcel de Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) informó este lunes que las autoridades policiales de la provincia La Altagracia activaron desde el fin de semana la búsqueda de un privado de libertad que se escapó del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.

La entidad señaló en una nota de prensa que el privado de libertad es Franklin Risel, de nacionalidad haitiana y estatus preventivo. Está imputado por homicidio.

La Dgspc explicó, de manera preliminar, que las autoridades del CCR ubicado en Higüey se percataron el sábado de que faltaba un privado de libertad al hacer el conteo matutino.

No estaba en su celda

La alerta se produjo en la celda 18, ubicada en el pabellón C de dicho recinto penitenciario, cuando al llamar por su nombre, el privado de libertad no se encontraba en la celda.

Al preguntar a sus compañeros, estos manifestaron que lo vieron por última vez a la hora de la visita, aunque ningún familiar o allegado se había registrado como visitante del interno.

