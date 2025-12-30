El COE inicia segunda fase del operativo "Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026"

El director del COE, Juan Manuel Méndez (centro), junto al director de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta (derecha), y otras personalidades, durante la puesta en marcha del primer operativo de Navidad. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que puso en marcha la segunda fase del Operativo "Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026", con el propósito de prevenir incidentes y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia que pueda afectar a los ciudadanos que se desplazan a distintos puntos del país durante las festividades.

La segunda etapa del operativo inicia este martes a las 2:00 de la tarde y se extenderá hasta el jueves 1 de enero, a las 6:00 de la tarde.

La primera fase del operativo navideño "Conciencia por la Vida" concluyó con 11 personas fallecidas en accidentes de tránsito y 293 personas intoxicadas por alcohol, incluidos menores de edad de entre 3 y 17 años.

A través de un comunicado de prensa, el COE explicó que será restablecido el dispositivo de prevención y seguridad vial en los principales tramos carreteros, vías y autopistas del territorio nacional, a fin de prever los accidentes de tránsito, así como los casos de intoxicación por alcohol y alimentos.

Para estos fines, serán desplegados 48,470 colaboradores pertenecientes a las instituciones que integran los organismos de primera respuesta, entre ellos brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate y voluntarios.

Nuevos puestos de socorros

Asimismo, se instalarán nuevamente 1,301 puestos de socorro, tanto fijos como móviles, los cuales estarán ubicados en puntos previamente identificados por registrar el mayor número de incidencias en operativos anteriores.

El operativo también contempla la redistribución de 250 ambulancias en puntos estratégicos, además de 14 equipos de extracción vehicular, 44 unidades de rescate vehicular, 21 talleres móviles, dos centros de atención prehospitalaria y tres helicópteros, estos últimos dispuestos por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, E.R.D.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/whatsapp-image-2025-12-30-at-82728-am-74c643cb.jpeg Personal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) participan en el despliegue del operativo. (FUENTE EXTERNA)

En ese sentido, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que implementará medidas estratégicas para regular la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional, incluyendo los permisos otorgados para la Zona de Acceso Restringido (ZAR), desde el martes 30 de diciembre hasta el viernes 2 de enero de 2026.

De igual forma, el director del COE, Juan Manuel Méndez García, exhortó a la ciudadanía a asumir las medidas de seguridad dispuestas por el Gobierno central para prevenir incidentes durante las festividades de fin de año.

"La prudencia comenzó a marcar la diferencia durante el feriado de Navidad y esperamos más para este fin año. Estas últimas horas que le quedan al 2025 son oportunas para reflexionar y agradecer por la vida y las bendiciones recibidas, así como para plantearse nuevas metas para el nuevo año que se avecina", expresó Méndez García.