Haitianos intentaron ingresar a RD a través de una alcantarilla que comunica con el río Masacre

Los haitianos detenidos intentaron ingresar al territorio dominicano a través de una alcantarilla que comunica con el río Masacre. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo a 33 nacionales haitianos indocumentados cuando intentaban ingresar a territorio dominicano a través de una alcantarilla que comunica con el río Masacre, en el sector La Sal, de la provincia Dajabón.

Durante la intervención fue detenido el segundo teniente del Ejército Saúl Sánchez Rincón, a quien la institución señala como responsable de permitir el ingreso de los indocumentados a territorio dominicano.

También resultaron detenidos en el operativo los ciudadanos dominicanos Rafael Tejeda Gómez, quien conducía la motocicleta marca Domoto, color rojo, con tres nacionales haitianas a bordo; y Germán Rodríguez, quien conducía la motocicleta marca TAURO, color negro, con una nacional haitiana a bordo.

Dentro del grupo de 33 nacionales haitianos detenidos, figuran 15 hombres, 10 mujeres y 8 menores de edad, detalla una nota de prensa del Ejército.

Enviados a la justicia

Los detenidos, junto a las motocicletas y otras evidencias del caso, fueron presentados ante el Ministerio Público para la determinación de responsabilidades.

Los extranjeros fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana reiteró que mantiene su compromiso con la seguridad de la línea fronteriza y su política de cero tolerancia a la comisión de actos ilícitos en la región.

Recientes detenciones

Ayer, miembros del Ejército apresaron a 34 nacionales haitianos en condición migratoria irregular que se ocultaban en una propiedad en construcción en la provincia Dajabón.

Luego de que el grupo de indocumentados fuera detectado con drones fue detenido por las patrullas terrestres de la institución en la finca Los Limones, en la zona de El Libertador.

De acuerdo con el informe oficial, entre las personas detenidas se encuentran 17 mujeres, nueve hombres y ocho menores de edad, todos con estatus migratorio irregular.