El presidente Abinader designa los miembros de comisión técnica para reforzar controles en Senasa

El presidente Luis Abinader designó a Juan Alexis Díaz Santana al frente de la comisión técnica del Consejo del Seguro Nacional de Salud (Cosenasa). ( ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader designó este martes, mediante el Decreto 722-25, a los integrantes de la comisión técnica del Consejo del Seguro Nacional de Salud (Cosenasa), un grupo de trabajo creado para fortalecer los mecanismos de supervisión, control y administración de la aseguradora estatal, tras el presunto fraude detectado en la referida entidad gubernamental.

La comisión estará coordinada por Arismendi Díaz Santana e integrada por Nora Elizabeth Sánchez Padilla, Pedro Ramírez, Federico Lalane José y Manuel Alexis Read Ortiz.

La designación se sustenta en la certificación emitida el 22 de diciembre de 2025 por el secretario ejecutivo del Consejo del Seguro Nacional de Salud (Cosenasa), mediante la cual se acredita la modificación del artículo 53 del Reglamento Orgánico del Senasa, aprobada por dicho Consejo.

La creación de la comisión

El pasado 12 de diciembre, Abinader instruyó para que el Cosenasa modifique el reglamento interno de esa institución, y se cree una comisión técnica de cinco miembros, con el objetivo de impactar en la eficiencia y efectividad de sus funciones.

Esta comisión complementaría las actividades del Consejo, procurando que un equipo permanente supervise los aspectos administrativos y financieros preponderantes, dado que el Consejo está legalmente compuesto por funcionarios y representantes con muchas otras atribuciones y responsabilidades.

Entre las funciones que tendrá esta comisión técnica está la de conocer y dar "no objeción" a las iniciativas de suscripción de contratos que superen al mes, el monto de cinco millones de pesos indexable anualmente de conformidad con el índice de inflación establecido por el Banco Central de la República Dominicana, sean de naturaleza administrativa o de provisión de servicios de salud, que puedan tener impacto financiero en el Seguro Nacional de Salud.

Igualmente, le competería recabar información, analizar, vigilar e informar mediante reporte periódico escrito a los miembros del Consejo sobre lo siguiente:

Las transacciones y operaciones financieras del Seguro Nacional de Salud .

financieras del . Las contrataciones de servicios que se pretendan efectuar o que sean realizadas por la Dirección Ejecutiva .

que se o que sean realizadas por la . Las autorizaciones otorgadas en el período en los diferentes regímenes de financiamiento (contributivo y subsidiado) del Seguro Nacional de Salud .

(contributivo y subsidiado) del . Las reclamaciones recibidas en segunda instancia para los diferentes regímenes de financiamiento .

en para los diferentes . Las modalidades de contratación y mecanismos de pago para la prestación de los servicios de salud por el Seguro Nacional de Salud .

para la prestación de los servicios de salud por el . El cumplimiento de los compromisos financieros del Seguro Nacional de Salud correspondientes a autorizaciones médicas y reembolsos a los afiliados.

del correspondientes a y reembolsos a los afiliados. La disponibilidad bancaria del Seguro Nacional de Salud , que incluya información sobre saldos bancarios, inversiones en proceso y/o cancelaciones de inversiones que se requieran.

del , que incluya información sobre saldos bancarios, y/o que se requieran. El cumplimiento del registro de los contratos de las compras administrativas en el sistema de la Contraloría General de la República.

Prisión preventiva

Por el caso del fraude al Senasa, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector de esa entidad, Santiago Hazim, y otros seis imputados, acusados de formar parte del presunto entramado de corrupción.

Además de a Hazim, la medida le fue impuesta a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

En tanto, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y favoreció con medidas menos gravosas a tres de los diez imputados, luego de que admitieran haber recibido sobornos y accedieran a colaborar con la investigación.

Se trata de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella. A las primeras, el magistrado les impuso prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos.

A Read Estrella se le impuso impedimento de salida y arresto domiciliario.