Supérate dice que impactó más de 276 mil hogares en 2025 con nuevos programas de inclusión y empleo

La Dirección de Desarrollo Social Supérate informó este martes que este 2025 logró que más de 276 mil hogares se beneficiaran de sus programas, incluyendo la Ruta de Superación, el piloto Comunidades de Cuidado y capacitaciones en empleabilidad y emprendimiento.

Mediante una nota de prensa, indicó que entre marzo de 2024 y octubre de 2025, más de 830 mil personas recibieron atención directa en distintas provincias del país.

Explicó que la iniciativa busca empoderar a las familias y fortalecer la vida comunitaria, ofreciendo acompañamiento integral, formación técnica y oportunidades laborales para promover la movilidad social sostenible.

"Supérate tiene como objetivo llegar a 1.4 millones de hogares para 2028, que equivale a más de 4 millones de personas en todo el país", indicó Gloria Reyes, directora general de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

Avances del piloto

En cuanto a los avances del piloto Comunidades de Cuidados, desarrollado en Azua y Santo Domingo Este, visitó más de mil hogares para evaluar necesidades de cuidado, con apoyo del Sistema Único de Beneficiarios (Suiben) y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).

Señaló que hasta ahora, cuatro mil personas se han formado como cuidadores y 285 están habilitadas para ejercer de manera formal, y que próximamente, se incorporarán 600 nuevos cuidadores y más de 1,200 adultos mayores recibirán atención domiciliaria.

Empleo y capacitación

En 2025, Supérate capacitó a 980 personas en técnicas de búsqueda de empleo y habilidades blandas como comunicación, puntualidad y trabajo en equipo. Se realizaron nueve ferias de empleo con más de 2,200 participantes, resultando en la colocación de 380 personas en áreas como cocina, panadería, conserjería y ferretería.

El Centro de Superación Gastronómica Supérate formó a más de 8,200 personas, con más de mil certificaciones otorgadas por el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) y la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, España.

Emprendimiento

La marca artesanal del programa invirtió 14 millones de pesos, beneficiando a 1,680 familias y posicionando productos en ferias internacionales. El proyecto Mujeres Superemprendedoras capacitó a 932 participantes este año, sumando más de 2,200 mujeres formadas desde 2021 hasta 2025.

Los espacios educativos "Club de Chicas" impactaron a 1,313 adolescentes en 2025, sumando 6,482 desde 2021, mientras que Juventud Supérate benefició a 19,660 jóvenes a través de iniciativas de formación y prevención. La Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana registró la participación de 15,053 niños, niñas y jóvenes desde su reapertura.

Al cierre de este año, el subsidio Aliméntate alcanzó a 1,445,612 hogares, mientras que Bonogas y Bonoluz beneficiaron a 1.2 millones y 557 mil familias respectivamente, a los que se sumaron los incentivos educativos, el de la vejez en pobreza extrema, el apoyo a niños y niñas con discapacidad, de la mujer en situación de vulnerabilidad, y los que promueven emprendimientos en la agropecuaria.

