El comandante del Ejército recorre cinco provincias fronterizas

El Comandante General del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, saluda a miembros de las tropas durante su visita a unidades militares en la zona fronteriza. ( FUENTE EXTERNA )

El comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, realizó un recorrido por las unidades militares destacadas en las provincias fronterizas Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi, donde se dirigió a las tropas y las exhortó a mantener una estricta vigilancia de la línea fronteriza, actuando de manera enérgica contra la comisión de actos ilícitos en la región.

Durante su intervención, el mayor general Camino Pérez también enfatizó la importancia de ofrecer un trato digno a los migrantes indocumentados y de aplicar un uso proporcional de la fuerza ante cualquier situación de amenaza que pudiera presentarse.

Supervisión de cuarteles

En el marco del recorrido, el comandante del Ejército inspeccionó las condiciones de los cuarteles y supervisó los avances en la construcción de un nuevo destacamento en la comunidad de Tierra Virgen. Asimismo, verificó los trabajos de reacondicionamiento que la institución ejecuta en la sede del 10.º Batallón de Infantería, en Dajabón.

La agenda inició en el 16.º Batallón de Infantería, con asiento en la provincia Pedernales, desde donde se trasladó al 14.º Batallón de Infantería, ubicado en Jimaní, provincia Independencia, para luego visitar el Destacamento de Tierra Virgen, en esa misma demarcación.

Posteriormente, el recorrido continuó en la sede del 11.º Batallón de Infantería, en Comendador, provincia Elías Piña, y más adelante en el 10.º Batallón de Infantería, en Dajabón.

La jornada concluyó en la provincia de Montecristi, con una visita a la fortaleza San Fernando, sede de la 15.ª Compañía del Ejército.