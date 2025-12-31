Apresan a otra mujer en el Aila; la vinculan a red de droga que operaba en el aeropuerto

El arresto fue realizado por agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público, con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac). ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este miércoles el arresto de una mujer acusada de integrar una red de narcotráfico desmantelada tras la incautación de ocho paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (Aila-JFPG), en agosto pasado.

La detenida fue identificada como Nefry González Rivas, empleada de una empresa de servicios aéreos que opera en el aeropuerto y quien, de acuerdo con las investigaciones, figura como una de las principales cabecillas de la estructura criminal. Su detención se produjo hoy en el referido aeropuerto.

Dijo que por este caso también guardan prisión Julio César Guzmán Torres, Rafael González Núñez, Rafelito García Méndez y Ángela Orquídea Feliz Félix, señalados como responsables de facilitar la introducción de la droga en una aeronave con destino a Madrid, España.

Mediante un comunicado de prensa, la DNCD indicó que González Rivas será sometida a la justicia en las próximas horas.

El arresto fue realizado por agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público, con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac).

Investigación de más de cuatro meses

Las autoridades explicaron que la investigación se inició hace más de cuatro meses, luego de que unidades operativas ocuparan ocho paquetes de cocaína durante labores de inspección en áreas de carga con destino a Madrid.

Durante el operativo, agentes apoyados por canes detectores localizaron objetos sospechosos dentro de un zafacón utilizado para depositar desechos de las cocinas de los aviones.

El recipiente fue trasladado al área de verificación, donde se confirmó la presencia de los ocho paquetes de cocaína, con un peso total de 8.23 kilogramos, conforme al análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar enfrentando el narcotráfico y de someter a la justicia a quienes violen la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.