Dida identifica más de RD$1,000 millones en cuentas de afiliados fallecidos y llama a reclamarlos

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (Dida) informó este miércoles que identificó más de 1,000 millones de pesos depositados en cuentas de afiliados fallecidos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Además de más de 6,000 pensiones disponibles para ser reclamadas por sus beneficiarios dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

La entidad explicó que los recursos corresponden a más de 117,000 cuentas de afiliados que han fallecido y cuyos herederos pueden iniciar los trámites para acceder a los beneficios establecidos por la ley. En ese sentido, la Dida indicó que brinda orientación y acompañamiento a los familiares durante el proceso de reclamación.

Pensiones por decretos

En relación con las pensiones, precisó que estas forman parte de un total de más de 26,000 pensiones otorgadas mediante decretos del Poder Ejecutivo, las cuales pueden ser gestionadas por los beneficiarios una vez se cumplan los procedimientos administrativos requeridos.

Servicios y orientación a afiliados

Durante las festividades de Nochebuena y Navidad, la institución dijo que ofreció 2,370 servicios de orientación a afiliados y familiares, principalmente sobre estatus de afiliación, consultas del Número de Seguridad Social (NSS) y cobertura de salud.

Estas acciones permitieron evitar cobros indebidos en distintos centros de atención.

Asimismo, la Dida informó que en ese período realizó traslados a prestadoras de servicios de salud y gestionó acuerdos de pago en centros ubicados en el Gran Santo Domingo.

Como parte de sus labores de educación y prevención, la entidad anunció que tiene previsto:

Distribuir 35,000 materiales informativos sobre los derechos de los afiliados

sobre los El uso adecuado de los servicios de salud, además de difundir estos contenidos a través de plataformas digitales.

La institución reiteró su llamado a los afiliados a portar su carné, ya sea físico o digital, y exhortó a consultar con su Administradora de Riesgos de Salud (ARS) o con la propia Dida antes de realizar pagos o adelantos, prácticas que calificó como irregulares dentro del sistema de seguridad social.