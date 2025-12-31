Operativo navideño del Intrant revela alarmante estado del parque vehicular

Inspecciones vehiculares en Navidad: El Intrant retiene autobuses y realiza pruebas de dopaje a conductores. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ejecutó 10,778 inspecciones técnicas visuales durante la jornada preventiva Conciencia por la Vida: Navidad Segura y Año Nuevo 2025–2026, revelando un panorama alarmante en materia de seguridad vial a nivel nacional.

Los resultados de las inspecciones realizadas del 18 al 30 de diciembre fueron contundentes. 5,288 unidades, equivalentes al 49 % del total supervisado, presentaron algún tipo de incumplimiento.

En conjunto, se identificaron 20,118 hallazgos, que incluyeron fallas mecánicas críticas e irregularidades administrativas que representan un riesgo directo para conductores, pasajeros y peatones.

Vehículos retenidos

Como resultado directo de estas violaciones, el Intrant retuvo 387 unidades que representaban un riesgo inminente para la seguridad vial. Asimismo, 162 choferes fueron apartados de sus labores por irregularidades documentales, condiciones inadecuadas de los vehículos o falta de aptitud para conducir de manera segura.

Pruebas de dopaje: siete casos positivos

En el marco del programa Tránsito+Limpio, se realizaron 470 pruebas de dopaje a conductores del transporte público, privado y de carga, en coordinación con la Cruz Roja Dominicana. De estas evaluaciones, siete resultaron positivas, lo que representa un 1.5 %, casos que fueron atendidos de inmediato conforme a los protocolos institucionales establecidos.

Entre las deficiencias más recurrentes se encontraron la ausencia de triángulos, extintores o botiquines, luces delanteras y traseras en mal estado, cristales rotos o inexistentes, neumáticos con desgaste extremo, así como retrovisores y bumpers ausentes. En varios casos, se trató de vehículos que no debieron circular por sus condiciones generales.

Los técnicos del Intrant supervisaron autobuses, minibuses, motocicletas, vehículos privados y, por primera vez de manera ampliada, unidades de transporte de carga.

En cuanto a la documentación, se detectaron licencias vencidas, categorías incorrectas para el tipo de vehículo, unidades sin seguro, además del uso de luces LED prohibidas y neumáticos con tuercas puntiagudas, prácticas que contravienen la normativa dominicana de tránsito.