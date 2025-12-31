Año Nuevo bajo la lluvia: ventas lentas y flujo moderado de personas

En la avenida San Vicente de Paul varios puestos de cerdo horneado se mantienen activos, con una presencia visible de compradores. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Bajo un ambiente lluvioso transcurre este año nuevo en la capital, con un movimiento de personas marcado por la lentitud, aunque con puntos específicos donde el flujo es más notable.

En las paradas de autobuses con dirección al sur del país se observa un flujo considerable de pasajeros.

Sin embargo, choferes del transporte público aseguran que el movimiento no ha sido el esperado.

"A diferencia del 24 hay más personas, pero aun así el flujo está lento", expresó Juan Vargas uno de los conductores.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/fin-de-ano2-fbee45fa.jpg En paradas de autobuses se observa un flujo considerable de pasajeros. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Impacto en las ventas de cerdo horneado

En la avenida San Vicente de Paul, varios puestos de cerdo horneado se mantienen activos, con una presencia visible de compradores.

No obstante, vendedores afirman que las ventas no han despegado como otros años.

"Está lenta, está lenta", repite uno de los comerciantes, con 32 años dedicado a este oficio.

Indicó que el precio del cerdo ronda los 650 pesos la libra y que este año fue más difícil conseguirlo.

"Todo está más caro: la leña, los trabajadores, todo", señaló.

En el sector de Villa Consuelo, las ventas de cerdo iniciaron desde horas de la mañana, con un flujo medio de personas, similar al observado en otros puntos comerciales de la ciudad.

En contraste con la Nochebuena, los supermercados presentan un mayor flujo de clientes, principalmente personas realizando compras de última hora para despedir el año, pese a las condiciones climáticas.