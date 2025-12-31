Por primera vez se usan drones en operaciones bélicas en América Latina

Un dron MQ-9 Reaper es preparado para una misión en el Caribe, en el aeropuerto Aguadilla, Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

El uso de drones armados por parte de Estados Unidos en una operación contra una instalación portuaria en Venezuela marca un punto de inflexión en la historia reciente de la seguridad hemisférica.

Según informó la agencia EFE basándose en, fuentes estadounidenses del New York Times, la acción fue ejecutada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y constituye la primera vez que se reporta el empleo de drones con fines bélicos en territorio latinoamericano.

De acuerdo con la información publicada, el objetivo fue un muelle presuntamente utilizado por redes vinculadas al narcotráfico para el almacenamiento y despacho de drogas. Las autoridades estadounidenses indicaron que la instalación se encontraba desocupada al momento del ataque y que no se registraron víctimas.

Washington justificó la operación como parte de su estrategia contra el narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales que, según su versión, operan desde territorio venezolano.

Cambio de ruta bélica

Hasta ahora, la presencia militar estadounidense en el Caribe se había concentrado principalmente en interdicciones marítimas, con ataques a embarcaciones sospechosas en aguas internacionales. El paso a una acción directa sobre infraestructura terrestre representa un cambio relevante en el tipo de operaciones realizadas en la región y amplía el alcance del uso de tecnologías militares avanzadas en el contexto latinoamericano.

El episodio pone de relieve la evolución acelerada de los drones como herramienta de guerra. Estos dispositivos, que comenzaron siendo utilizados para fotografía aérea, recreación y vigilancia, abarcan hoy un rango que va desde modelos de bajo costo, fabricados con componentes comerciales, hasta plataformas altamente sofisticadas, capaces de ejecutar ataques de precisión a larga distancia. La conversión de esta tecnología en un arma letal ha transformado de manera sustancial la forma en que se libran los conflictos contemporáneos.

En el plano internacional, los drones han tenido un papel central en conflictos recientes. En la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en 2022, su uso masivo redefinió las operaciones militares. Ambos bandos han empleado drones tanto rudimentarios como avanzados para reconocimiento, corrección de fuego de artillería y ataques directos contra objetivos estratégicos. Analistas militares coinciden en que este conflicto consolidó al dron como un elemento decisivo del campo de batalla moderno.

El caso dominicano En contraste con ese uso militar, en la República Dominicana se desarrollan iniciativas orientadas a la utilización pacífica de esta tecnología. Autoridades y sectores productivos han planteado planes para impulsar una industria nacional de drones con aplicaciones civiles, enfocadas en áreas como la agricultura de precisión, la gestión de riesgos, la vigilancia ambiental, la cartografía y la protección civil. Estos proyectos contemplan cooperación tecnológica con Turquía, uno de los países que se ha posicionado como referente internacional en el desarrollo de drones. Turquía ha construido una industria robusta en este sector, con aplicaciones tanto civiles como militares, y su experiencia ha sido objeto de interés para varios países que buscan transferencia tecnológica y desarrollo industrial en áreas de alta innovación.En el caso dominicano, el énfasis oficial ha estado puesto en evitar la militarización del uso de drones y en aprovechar su potencial para fortalecer capacidades productivas y de prevención. En un país expuesto a fenómenos climáticos, incendios forestales e inundaciones, el uso de drones para monitoreo y respuesta temprana es considerado una herramienta estratégica. La coexistencia de estos dos enfoques —el uso bélico y el uso civil— ilustra la dualidad de una tecnología que puede adaptarse con rapidez a fines muy distintos. Con modificaciones relativamente simples, un dron diseñado para tareas de observación puede transformarse en un dispositivo ofensivo, lo que explica su creciente presencia en escenarios de conflicto y, al mismo tiempo, su atractivo para aplicaciones económicas y sociales.