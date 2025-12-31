Reporte del COE: un muerto por accidente de tránsito y 24 intoxicados con alcohol en fin de año

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que una persona murió por accidente de tránsito y 24 resultaron afectadas por intoxicación alcohólica en lo que va de la segunda fase del Operativo "Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026".

De acuerdo con el primer boletín del COE correspondiente a las festividades de fin de año ofrecido al mediodía de este miércoles, las autoridades informaron que, hasta el momento, se han registrado 31 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de 37 personas afectadas y una víctima mortal.

Según el informe oficial, los accidentes involucraron 23 casos de motocicletas, 3 de vehículos livianos, 4 atropellamientos y un camión pesado.

El fallecido corresponde un accidente por motocicleta.

Juan Manuel Méndez, director del COE, manifestó que en total, en esta segunda fase del operativo, se han brindado 5,124 asistencias viales.

El funcionario llamó a las personas a tomar medidas de lugar para evitar situaciones que lamentar.

Intoxicados

En materia de salud, el reporte indica 24 casos de intoxicación alcohólica, sin que se produjeran fallecimientos por esta causa.

Del total, cinco casos corresponden a menores con edades entre 14 y 17 años.

Asimismo, se contabilizaron 11 casos de intoxicación alimentaria, los cuales fueron atendidos oportunamente por los organismos correspondientes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a conducir con prudencia, respetar las normas de tránsito y mantener medidas de prevención para evitar incidentes que pongan en riesgo vidas humanas.

Medidas

El COE puso en marcha ayer martes la segunda fase del Operativo "Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026", con el propósito de prevenir incidentes y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia que pueda afectar a los ciudadanos que se desplazan a distintos puntos del país durante las festividades.

La segunda etapa del operativo inició este martes a las 2:00 de la tarde y se extenderá hasta el jueves 1 de enero, a las 6:00 de la tarde.

El COE estableció el dispositivo de prevención y seguridad vial en los principales tramos carreteros, vías y autopistas del territorio nacional, a fin de prever los accidentes de tránsito, así como los casos de intoxicación por alcohol y alimentos.

Para estos fines, fueron desplegados 48,470 colaboradores pertenecientes a las instituciones que integran los organismos de primera respuesta, entre ellos brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate y voluntarios.