Defensa Civil califica de exitoso el operativo de Fin de Año en Santiago

Francisco Arias destacó el buen comportamiento ciudadano y la reducción de incidentes. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El director provincial de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, calificó como "muy efectivo y exitoso" el operativo de Fin de Año desarrollado por los organismos de emergencia, al resaltar el buen comportamiento de la población y la reducción significativa de incidentes durante la celebración de Año Nuevo en esta demarcación.

Arias explicó que, en el marco del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, el trabajo conjunto de la Defensa Civil, el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, el Ejército y la Dirección General de Control de Armas permitió que se registraran pocas detonaciones y una notable disminución en el uso y venta de fuegos artificiales, en comparación con el pasado 24 de diciembre.

Señaló que este resultado responde a que la ciudadanía atendió el llamado de las autoridades.

El funcionario indicó que los voluntarios de la Defensa Civil y las instituciones involucradas se mantuvieron activos durante toda la semana, desarrollando operativos preventivos desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Aclaró que algunos accidentes reportados ocurrieron fuera del horario oficial del operativo, por lo que serán detallados por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), entidad que concentra la información suministrada por hospitales, el 9-1-1 y el Inacif.

En cuanto a las celebraciones, Arias informó que las actividades realizadas en el área monumental de Santiago transcurrieron con normalidad.

No obstante, precisó que unidades de emergencia tuvieron que movilizarse posteriormente para asistir a personas en estado de embriaguez que sufrieron caídas, aunque los accidentes de tránsito disminuyeron de manera considerable.

Accidente deja madre e hija fallecidas

Pese al balance positivo del operativo, en la madrugada del Año Nuevo se registró una tragedia vial en la zona oeste de Santiago, un hecho que no forma parte de las estadísticas del operativo del COE, pero que fue confirmado por las autoridades.

En el accidente fallecieron Katherine Francisca, de 26 años, y su hija Joheri Francisca, luego de que el vehículo en el que viajaban junto a otros familiares fuera impactado por detrás por un camión, en las proximidades del cementerio Fuente de Luz, avenida Circunvalación Norte.

Los demás ocupantes resultaron lesionados y fueron trasladados a centros de salud.

La joven era oriunda del municipio de Guananico, en la provincia Puerto Plata, y residía en el sector Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste, comunidad que se encuentra consternada por el hecho.

Asimismo, se reportaron varios heridos producto de riñas registradas en el sector Pekín, donde personas consumían bebidas alcohólicas y celebraban el Año Nuevo en las calles.

De igual modo, se informó sobre al menos dos menores de edad heridos con arma blanca en una riña ocurrida en el sector Cienfuegos, en la parte oeste de la ciudad.

Aún no había nacido primer bebé del año en maternidad de Santiago

En el ámbito sanitario, durante una visita a la Maternidad René Klang de Guzmán, las autoridades informaron que hasta el mediodía de este 1 de enero no se había registrado el primer nacimiento del año en ese centro de salud.