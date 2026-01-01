COE registra nueve muertes y 79 accidentes en 42 horas

Un vehículo accidentado en la carretera turística Luperón. Una ambulancia del 9-1-1 estuvo involucrada en la colisión. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó nueve fallecimientos en 42 horas durante las fiestas de Fin de Año como parte de la segunda fase del operativo Conciencia por la Vida, que inició el martes 30 de diciembre, a las dos de la tarde, y abarcó el miércoles 31 de diciembre y ayer, jueves 1 de enero, hasta las seis de la tarde.

El boletín difundido con las nuevas muertes corresponde a los casos ocurridos entre las dos de la tarde del martes y las seis de la mañana de ayer, jueves.

Durante la primera etapa del operativo, que incluyó los días 23, 24 y 25 de diciembre del 2025, se computaron 11 muertes, con lo que suman 20 las ocurridas durante las festividades navideñas y de fin de año.

El COE presentará hoy, viernes, su último boletín, al que se agregarán los sucesos ocurridos ayer, desde las 6:00 de la mañana hasta las seis de la tarde, cuando concluyó su jornada de prevención.

Si se toma en cuenta que la cantidad de muertes del 2024 fue de 42, se podría esperar una disminución en el período 2025-2026.

Una causa común

Los accidentes de tránsito fueron la causa común de los 20 decesos reportados.

En la primera fase del operativo hubo 118 y en la segunda, hasta ahora, se cuentan 79, elevando el número hasta los 197.

De las nueve personas que perdieron la vida durante las festividades de Fin de Año seis fueron víctimas de siniestros viales ocurridos durante la madrugada de ayer, primero de enero.

Cinco tragedias involucraron motocicletas, tres vehículos livianos y una de las víctimas fue atropellada.

Durante las primeras horas del 2026 murieron José Eliseo Tavárez y Francisco Alberto Rodríguez Reyes en la Autopista Duarte, el primero por atropellamiento y el segundo al accidentarse una motocicleta.

Bienvenido Ramírez Linares perdió la vida en la avenida Jacobo Majluta en un vehículo liviano; Quenry Roal se accidentó en la avenida Frank Grullón en una motocicleta, y Katherin Francisco Foucheu Yojeir y Jiménez Francisco murieron en la Circunvalación Norte (Santiago) en un vehículo liviano.

El día 31 de diciembre solamente se cuenta la muerte de Yamilet Vargas Santana, quien se desplazaba en una motocicleta en la calle Rosario, en la provincia Espaillat.

También en una colisión de motocicleta, expiró el haitiano Erizon Senil, en la Autopista Duarte, el día 30 de diciembre.

Además, ocurrieron 145 intoxicaciones por alcohol y 30 por alimentos, sin víctimas mortales por estas causas.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) atendió a 554 personas dentro del operativo navideño y el Sistema 911 asistió a 321, según indicó la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Multas e infracciones

La Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) llevó a cabo 10,003 fiscalizaciones por distintas faltas a la ley 63-17, dentro de las que se destacan 3,332 infracciones a motociclistas por transitar sin casco protector.

Unos 1,121 conductores transitaban sin licencia o la tenían vencida, 756 violaron la luz roja, 738 tenían seguros vencidos, 394 no usaban el cinturón de seguridad y 370 no tenían luces.

Fueron retenidas 1,065 motocicletas, 160 vehículos livianos y 241 vehículos pesados por transitar sin permiso.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que visitó nueve rutas, terminales o paradas, donde se realizaron inspecciones técnicas vehiculares visuales a 2,810 unidades de transporte público de pasajeros.

Ambiente en los traumatológicos Durante la madrugada del primer día del año se incrementaron los casos de pacientes por accidentes de tránsito y riñas en los hospitales traumatológicos, Doctor Darío Contreras y Ney Arias Lora. Fuentes de ambos centros de salud dijeron que no podían ofrecer estadísticas sobre los accidentes reportados desde inicio de 2026 porque era una potestad del Centro de Operaciones de Emergencias, sin embargo, Diario Libre conversó con algunos de los familiares de pacientes que informaron el aumento de los casos que llegaban. En el área de la emergencia del Ney Arias Lora fueron vistos al menos cuatro vehículos del Dicrim y varias patrullas de la Policía que entraban y salían del área por donde son recibidos los pacientes.