La Defensa Civil rescata con vida a pescador que cayó al mar en la avenida España

Técnicos en búsqueda y rescate de la Defensa Civil Dominicana ,adscritos a la Regional Ozama, rescataron con vida a un hombre de 70 años que cayó al mar Caribe mientras realizaba labores de pesca en la avenida España, en Santo Domingo Este.

La operación se llevó a cabo en coordinación con miembros del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, cuya rápida intervención permitió sacar al afectado sano y salvo del agua.

De acuerdo con el informe oficial, el hombre, identificado como Rómulo Valentín Mejía, sufrió la caída la tarde de hoy, primero de enero. Al momento del rescate presentaba laceraciones en miembros superiores e inferiores, signos de deshidratación y presión arterial elevada, con valores de 180/110 mmHg.

Tras recibir atención primaria en el lugar, fue medicado e hidratado, y posteriormente trasladado al Hospital Dr. Darío Contreras, donde quedó bajo observación médica.

Alerta por condiciones meteorológicas

El rescate se produjo en medio de un contexto de condiciones meteorológicas adversas que afectaron el fin y el principio de año.

Por lo cual el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) han reiterado el llamado a la población a evitar actividades recreativas y de pesca en zonas marítimas y fluviales, y a mantenerse atentos a los boletines oficiales.

