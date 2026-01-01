×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rescate
Rescate

La Defensa Civil rescata con vida a pescador que cayó al mar en la avenida España

La operación se llevó a cabo en coordinación con miembros del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este

    Expandir imagen
    La Defensa Civil rescata con vida a pescador que cayó al mar en la avenida España
    Luego del rescate, Rómulo Valentín Mejía fue ingresado al Hospital Dr. Darío Contreras para recibir atención médica. (CORTESÍA DE LA DEFENSA CIVIL)

    Técnicos en búsqueda y rescate de la Defensa Civil Dominicana ,adscritos a la Regional Ozama, rescataron con vida a un hombre de 70 años que cayó al mar Caribe mientras realizaba labores de pesca en la avenida España, en Santo Domingo Este.

    La operación se llevó a cabo en coordinación con miembros del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, cuya rápida intervención permitió sacar al afectado sano y salvo del agua.

    De acuerdo con el informe oficial, el hombre, identificado como Rómulo Valentín Mejía, sufrió la caída la tarde de hoy, primero de enero. Al momento del rescate presentaba laceraciones en miembros superiores e inferiores, signos de deshidratación y presión arterial elevada, con valores de 180/110 mmHg.

    Tras recibir atención primaria en el lugar, fue medicado e hidratado, y posteriormente trasladado al Hospital Dr. Darío Contreras, donde quedó bajo observación médica.

    Alerta por condiciones meteorológicas

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    El adulto mayor presentaba laceraciones en miembros superiores e inferiores, signos de deshidratación y presión arterial elevada. (CORTESÍA DE LA DEFENSA CIVIL)

    El rescate se produjo en medio de un contexto de condiciones meteorológicas adversas que afectaron el fin y el principio de año.

    Por lo cual el  Centro de Operaciones de Emergencias (COE) han reiterado el llamado a la población a evitar actividades recreativas y de pesca en zonas marítimas y fluviales, y a mantenerse atentos a los boletines oficiales.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.