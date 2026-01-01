Los disparos al aire en Año Nuevo ponen en riesgo a una familia en Santiago

El hecho puso en grave peligro la vida de una familia en el sector Llanos del Ingenio. ( FREEPIK )

Un video de denuncia difundido en redes sociales evidencia que personas realizaron disparos al aire con armas de fuego durante la entrada del Año Nuevo en la parte oeste de Santiago, un hecho que puso en grave peligro la vida de una familia en el sector Llanos del Ingenio.

De acuerdo con el testimonio presentado en el audiovisual, un joven relató que se encontraba dentro de su vivienda junto a su hija cuando una bala penetró por una ventana, justo en el momento en que se celebraba la llegada del año 2026, la noche de este jueves.

"Miren ahí está el hoyo de la bala, en la cortina y la ventana", expresó el joven en el video, al mostrar el lugar por donde entró el proyectil, destacando que el disparo pudo haber causado una tragedia mayor dentro del hogar.

Ningún responsable

El material difundido en redes sociales señala que el hecho ocurrió en medio de la celebración de Año Nuevo, lo que vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados a los disparos al aire con armas de fuego en zonas residenciales.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre personas detenidas ni sobre investigaciones en curso en relación con el caso ocurrido en Llanos del Ingenio, Santiago.

