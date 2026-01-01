Ezequiel Molina advierte de la ira de Dios "a los corruptos" que saquean el dinero del pueblo

El pastor Ezequiel Molina predicando en la edición 62 de La Batalla de la Fe, evento celebrado cada primero de enero en el Estadio Olímpico. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Miles de cristianos evangélicos se citaron la tarde de este jueves en el Estadio Olímpico Félix Sánchez para la edición 62 de La Batalla de la Fe , el mayor evento en este tipo en la República Dominicana.

Bajo el mensaje titulado "El Día de Dios", el pastor Ezequiel Molina lanzó duras críticas contra los que cometen actos de corrupción con el dinero público. Dijo que Dios no tendrá misericordia de ellos el día del juicio.

"Los millones que se robaron no cuentan delante del trono blanco", señaló el predicadro de 81 años. A los adinerados que cometen pecado también les advirtió que sus fortunas no los eximirá de la ira de Dios .

A los cristianos les hizo un llamado al señalar que muchos creyentes que van a la iglesia están descarriados y dejan a Dios para último. Dijo, además, que hay creyentes materialistas que acuden a la iglesia exhibir la última moda e incluso "hasta la última cirugía plástica". A estos les exhortó a mantener una conducta más correcta.

Durante una hora se pronunció, además, contra los políticos que impulsan leyes contrarias a los valores cristianos y criticó a los jueces que aplican justicia en contra de los inocentes.

"Cualquiera que se equivoque con Dios lo va a pagar caro... Para el soberbio, comparón, no hay misericordia", advirtió Molina. "Solo quienes confiesen y acepten sus pecados estarán bajo la misericordia del Altísimo".

La Biblia, centro de consulta

Solicitó a los oyentes que cada vez que se vaya tomar una decisión consultar primero con la Biblia. A esos sugirió hacerse las preguntas: "¿Estoy yo apartándome o acercándome a la voluntad de Dios? ¿Voy yo en contra de la corriente divina o voy yo a favor del que me puso en esta silla?".

Asistentes

Los más de 30,000 convocados se colocaron en las gradas y en la explanada del estadio. El césped estuvo libre como parte del acondicionamiento del recinto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pautados para el mes de julio.

Los congregados fueron empapados por una lluvia moderada pero constante, a la que calificaron como un "regalo del Señor", mejor que un sol picante.

Aun así, se mantuvieron desde antes de las 4:00 de la tarde hasta pasadas las 7:10 de la noche, cuando el pastor Ezequiel Molina Rosario predicó la última palabra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/02/la-multitud-en-la-batalla-de-fe-0ca12477.jpg La multitud desafió la lluvia durante la edición 62 de La Batalla de Fe. (KEVIN RIVAS / DIARIO LIBRE)

Costo y nuevos proyectos

A nivel económico, el evento le cuesta al ministerio alrededor de 14 o 15 millones de pesos cada año, cubiertos mediante donaciones voluntarias de instituciones y miles de adeptos, informó el pastor Ezequiel Molina Sánchez.

Entre los proyectos de expansión, expresó que crearán el Observatorio Evangélico de la República Dominicana para patrocinar estudios y trabajos que promuevan la fe cristiana en el país.

A través del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), adquirirán tres frecuencias radiofónicas en pueblos fronterizos para la emisión de mensajes cristianos y así evitar la difusión del vudú en esas zonas a través de emisoras operadas desde Haití, según explicó Molina Sánchez.

Durante el evento, la multitud oró por la República Dominicana, por el presidente Luis Abinader y su gabinete, así como por los Estados Unidos, donde reside la mayor cantidad de dominicanos de la diáspora.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/02/rene-gonzalez-13dfd84d.jpg El salmista René González y otros artitas amenizaron el evento. (KEVIN RIVAS / DIARIO LIBRE)

Invitados

Entre los invitados especiales estuvieron los alcaldes Carolina Mejía, del Distrito Nacional; Dio Astacio y Betty Gerónimo, de Santo Domingo Este y Norte, respectivamente. También asistieron el diputado Carlos de Pérez y Jhonny Pujols, secretario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La vicepresidenta Raquel Peña se ausentó, debido a que se encontraba en el interior del país y, por las condiciones climáticas, no pudo desplazarse en helicóptero. También asistieron jueces y otras personalidades.