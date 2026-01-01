×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
La Batalla de la Fe
La Batalla de la Fe

Miles de cristianos se citan bajo la lluvia en el Estadio Olímpico para La Batalla de la Fe

Más de 30,000 personas se colocaron en las gradas y en la pista del estadio

  • Pedro Martín Sánchez - Twitter
Expandir imagen
Miles de cristianos se citan bajo la lluvia en el Estadio Olímpico para La Batalla de la Fe
Asistentes a la La Batalla de la Fe. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Una muchedumbre de cristianos evangélicos se han citado  este jueves  en la edición 62 del tradicional evento  celebrado cada primero de enero en el Estadio Olímpico por el ministerio La Batalla de Fe

Está edición está marcada por una lluvia moderada e intermitente, calificada por los organizadores como un "regalo del Señor" y que es  mejor que el sol picante.

Este año las más de  30,000 personas convocadas se colocaron  en las gradas y en la pista del estadio. El césped estuvo libre como parte del acondicionamiento del estadio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pautados para el mes de julio.

Expandir imagen
Infografía
Escenario de laLa Batalla de la Fe. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Las críticas de Ezequiel Molina

Además de un mensaje de aliento para los creyentes, el pastor Ezequiel Molina, titular del ministerio La Batalla de la Fe, suele  hacer fuertes pronunciamientos así como críticas a las autoridades sobre los males que afectan el país. 

La vicepresidenta, Raquel Peña, estaba invitada pero presentó excusa, debido a que el clima le impidió volar en helicóptero desde el interior del país.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

De Arroyo Cano, San Juan. Periodista en Diario Libre. Apasionado con la programación web, el marketing digital y el SEO.