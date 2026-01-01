Miles de cristianos se citan bajo la lluvia en el Estadio Olímpico para La Batalla de la Fe

Asistentes a la La Batalla de la Fe. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Una muchedumbre de cristianos evangélicos se han citado este jueves en la edición 62 del tradicional evento celebrado cada primero de enero en el Estadio Olímpico por el ministerio La Batalla de Fe.

Está edición está marcada por una lluvia moderada e intermitente, calificada por los organizadores como un "regalo del Señor" y que es mejor que el sol picante.

Este año las más de 30,000 personas convocadas se colocaron en las gradas y en la pista del estadio. El césped estuvo libre como parte del acondicionamiento del estadio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pautados para el mes de julio.

Escenario de laLa Batalla de la Fe. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Las críticas de Ezequiel Molina

Además de un mensaje de aliento para los creyentes, el pastor Ezequiel Molina, titular del ministerio La Batalla de la Fe, suele hacer fuertes pronunciamientos así como críticas a las autoridades sobre los males que afectan el país.

La vicepresidenta, Raquel Peña, estaba invitada pero presentó excusa, debido a que el clima le impidió volar en helicóptero desde el interior del país.