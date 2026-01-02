Navidad y Año Nuevo: 29 muertes por accidentes de tránsito, mayoría por motocicletas

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, pasa balance al Operativo de Navidad Conciencia por la Vida. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un total de 29 personas fallecieron en accidentes de tránsito durante las festividades de Navidad y Año nuevo en la República Dominicana, la mayoría por motocicletas. También se registraron 769 casos de intoxicación alcohólica.

Según el reporte final del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) sobre los resultados de las dos fases (Navidad y Año Nuevo) del operativo, se registraron 245 accidentes de tránsito, con un total de 307 personas afectadas.

De la totalidad de 29 fallecidos dentro y fuera del operativo, 19 fueron por motocicletas para un 65.5 %, 2 por atropellamientos y ocho por vehículos livianos, según detalló el director del COE, Juan Manuel Méndez.

En cuanto a la totalidad de accidentes tránsito ocurrido (245), por tipo de medio de desplazamiento, las motocicletas representaron el 74.3 %.

Los accidentes

Las provincias que más casos de accidentes registraron fueron: Santo Domingo (12.24 %), el Distrito Nacional (9.4 %), San Pedro de Macorís (8.8 %), San Cristóbal (7.7 %), La Altagracia 7.7 %, Puerto Plata (6.9 %), La Vega 4.5 % y Sánchez Ramírez 4.5 %.

La mayoría de los accidentes registrados ocurrieron entre las 12 del mediodía y las 6:00 de la tarde (35 %), desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía (23 %), y desde las 6 de la tarde hasta 11:59 de la noche (21.6 %).

Navidad y Año Nuevo

El total de fallecidos en las dos fases del operativo fue de 29, de los cuales 11 fueron en la primera fase en las festividades de Navidad (desde el 23 hasta el 25 de diciembre) y 18 en Año Nuevo (desde las 2:00 de la tarde del 30 de diciembre hasta las 6:00 de la tarde del 1 de enero).

Reducción en comparación con 2024

Según el reporte, aproximadamente 7,600,000 personas transitaron durante las dos fases del operativo, por las diferentes autopistas y carreteras del país, con un incremento de personas desplazadas de 1.32 %, con respecto al año anterior.

Con relación al operativo 2024-2025 donde hubo 42 fallecidos, en este operativo hubo una reducción en lo concerniente a las fatalidades de un 31 %.

Intoxicaciones alimentarias

Las intoxicaciones alimentarias fueron 163, de las cuales la mayoría fueron para las celebraciones de Navidad con 111, pero en Año Nuevo fueron 52.

Contrario a esto las intoxicaciones por bebidas alcohólicas, fueron en su mayoría en Año Nuevo con 476 casos, mientras que en Navidad fueron 293.