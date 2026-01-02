Las autoridades de rescate y prevención de la República Dominicana reforzaron este viernes la búsqueda de una niña de tres años de edad desaparecida desde la tarde del pasado 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, del municipio de Imbert, en la provincia Puerto Plata.

Así lo informó el encargado de operaciones y subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien manifestó que la madrugada de este viernes fue enviada una unidad canina que ya está laborando en la zona en la búsqueda de la niña.

"Desde el día antes de ayer están en la búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario. En el día de hoy se ha reforzado las unidades que se encuentran apostadas en el lugar con miembros de la Defensa Civil de Santiago y una unidad canina que fue enviada desde esta madrugada", detalló.

La niña fue vista por última vez mientras jugaba con otros niños en el patio de una vivienda del referido sector y de acuerdo con sus familiares, en los alrededores de la casa fue encontrada una sandalia que la infante llevaba puesta al momento de su desaparición.

Con drones

Delfín Rodríguez, quien habló durante una rueda de prensa realizada este viernes en la sede del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), dijo que en la búsqueda están inmersas todas las instituciones de búsqueda, incluyendo las unidades de drones, las Fuerzas Armadas, específicamente la Fuerza Aérea.

"Al igual que los cuerpos de bomberos locales están trabajando no solo la Defensa Civil, sino todo el andamiaje de lo que es el Comité de Prevención Mitigación y Respuesta de la provincia de Puerto Plata", indicó.

Circunstancias de la desaparición

Vecinos relataron que la niña desapareció en cuestión de minutos, luego de subir por una escalera.

Cartel de la niña Brianna Genao Rosario, desaparecida en Puerto Plata.

El caso fue asumido por el Ministerio Público, a través de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia.

Además, comunitarios del municipio se han sumado a las labores de rastreo.