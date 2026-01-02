La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que, debido a la extensión de los días feriados hasta el lunes, Día de Reyes, realizará un operativo para el retorno seguro de los vacacionistas, mediante los acostumbrados carreteos.

Al hablar durante la rueda de prensa realizada este viernes en la sede del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), donde se pasó balance al operativo de Navidad y Año Nuevo, el vocero de la Digesett, coronel Rafael Tejeda Baldera, confirmó el operativo.

El oficial manifestó que los conductores que retornen el fin de semana y básicamente el lunes deberán mantener la prudencia y manejar con la debida precaución, ya que se anuncia que desde el domingo retornarán las lluvias sobre el país.

"Ahora mismo estamos frente a un fin de semana nuevo, que si bien el COE concluye su labor ya como operativo, la Digesett conjuntamente con otras instituciones que tienen que ver con la seguridad vial seguirán realizando durante este fin de semana que es largo", manifestó.

Te puede interesar Navidad y Año Nuevo: 29 muertes por accidentes de tránsito, mayoría por motocicletas

Los carreteos

Recordó que en el caso de los carreteos se tratan de una medida de control de velocidad para prevenir accidentes.

"Ya más adelante estaremos nosotros publicando a través de todos los medios el horario y los lugares de donde va a partir cada uno de los dispositivos en las diferentes carreteras y autopistas del país", destacó.

Según el reporte del COE, aproximadamente 7,600,000 personas transitaron durante las dos fases del operativo, por las diferentes autopistas y carreteras del país.

Las autoridades consideran que una determinada cantidad de esas personas que se desplazaron aún continúan vacacionando, por lo que el operativo de tránsito se extenderá para este fin de semana.