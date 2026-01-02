En Santiago reportan desaparición de dos cobradores de empresa de préstamos

Vehículo en el que se desplazaban los dos cobradores desaparecidos. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La desaparición de dos cobradores de una empresa de préstamos mantiene en angustia a sus familiares, luego de que el vehículo en el que se desplazaban fuera localizado abandonado en un tramo de la avenida Circunvalación Norte de Santiago.

Los desaparecidos fueron identificados como Reini Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez, de 45 años, quienes realizaban labores de cobros cuando se perdió contacto con ellos el pasado 31 de diciembre.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por familiares, el vehículo fue encontrado abandonado y posteriormente trasladado a la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional.

Durante la inspección, las autoridades detectaron rastros de sangre en el asiento delantero derecho y en el cristal del lado del conductor.

Última comunicación de los desaparecidos

Alba Rodríguez, pariente de uno de los desaparecidos, explicó que la última comunicación del dueño de la ruta con los empleados se produjo a las 10:36 de la mañana del 31 de diciembre, mientras que su hermano tuvo su última conexión en WhatsApp a las 10:10 a.m. de esa misma fecha.

Alba relató que ese día tenían previsto reunirse como familia, por tratarse del 31 de diciembre, pero al notar que Rodríguez Rojas no llegó a la hora acostumbrada, intentaron comunicarse sin éxito.

"Pensé que tal vez estaba detenido en algún destacamento y no le habían permitido comunicarse. Por eso recorrimos varios cuarteles y hospitales, pero no obtuvimos ninguna información", expresó visiblemente afectada.

Contexto laboral de los desaparecidos

Los desaparecidos, nativos de Nagua, tenían cerca de cinco años trabajando en una ruta de préstamos que abarcaba el municipio de Tamboril y otras localidades en la provincia de Santiago.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre el avance de las investigaciones.