Ejército realiza cambio de mando en la Cuarta Brigada de Infantería en Mao

El coronel Guillermo Enrique Jiménez Arciniega fue relevado del puesto y su lugar fue ocupado por José Manuel Infante Durán. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de la República Dominicana (ERD) realizó este viernes el cambio de mando en la Cuarta Brigada de Infantería, ubicada en el municipio de Mao, provincia Valverde, como parte de los procesos regulares de rotación del alto mando militar.

Durante el acto fue relevado de sus funciones el coronel Guillermo Enrique Jiménez Arciniega, quien hasta la fecha se desempeñaba como comandante de esta unidad militar.

El mando de la brigada fue asumido por el general de brigada José Manuel Infante Durán, quien retorna a esta dependencia del Ejército, donde anteriormente ejerció como comandante cuando ostentaba el rango de coronel.

La ceremonia se llevó a cabo en horas de la tarde en las instalaciones de la brigada y estuvo encabezada por el general de brigada Francisco Dimas Ávalos Núñez, subcomandante general del Ejército, quien tuvo a su cargo la formalización del relevo, en cumplimiento de las disposiciones de la dirección del Ejército.

Finalmente, el acto se desarrolló en un ambiente de solemnidad y estricto apego a los protocolos militares, reafirmando el compromiso del ERD con la disciplina, el honor, la lealtad y la defensa de la Constitución y la soberanía nacional.