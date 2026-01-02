Nacimiento del primer bebé del año de la maternidad La Altagracia reactiva preocupación por embarazo adolescente

El equipo médico sostiene a la bebé Yaidelyn tras su nacimiento a las 6:49 de la mañana del 1 de enero, en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, donde fue recibida en buen estado de salud. ( FUENTE EXTERNA )

El nacimiento del primer bebé del año 2026 de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia volvió a colocar en primer plano el problema del embarazo en adolescentes en la República Dominicana, luego de que se informara que la madre es una joven de 16 años.

De acuerdo con las autoridades, el padre de la recién nacida es también menor de edad, por lo que no se configura ningún hecho delictivo.

El parto ocurrió a las 6:49 de la mañana del 1 de enero y fue difundido por el centro hospitalario como su primer nacimiento del año. La bebé, de sexo femenino, nació por cesárea, con un peso de siete libras y cinco onzas.

Tanto la recién nacida como la madre se encuentran en condición estable, según el parte médico ofrecido por la institución.

Como es habitual cada inicio de año, la información fue divulgada en tono celebratorio, con mensajes de felicitación al personal médico. Sin embargo, el hecho de que la madre sea una adolescente vuelve a subrayar una problemática persistente de salud pública y protección social, que continúa afectando de manera desproporcionada a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

Ley 136-03 y el embarazo adolescente

La Ley 136-03, Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que todo embarazo en una persona menor de 18 años constituye una situación de riesgo, lo que obliga a una atención integral que trasciende el ámbito estrictamente clínico.

La normativa dispone que los centros de salud deben activar mecanismos de acompañamiento y protección social, independientemente de que no exista indicio de delito.

Especialistas en salud y en derechos de la niñez señalan que la atención obstétrica no agota las responsabilidades institucionales, ya que los embarazos en adolescentes están asociados a mayores riesgos médicos, interrupción de la trayectoria educativa y limitación de oportunidades económicas a mediano y largo plazo.

Tendencias en el embarazo adolescente

Aunque la República Dominicana continúa registrando una de las tasas más elevadas de embarazo adolescente en la región, las estadísticas oficiales indican una tendencia a la baja. En los últimos cuatro años, la tasa ha disminuido cerca de un 4 %, y en más de un 14 % si se comparan los tres primeros trimestres de 2024 con el mismo período de 2025.

Aun así, las autoridades sanitarias y organismos internacionales coinciden en que el fenómeno sigue estrechamente vinculado a déficits en educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos y condiciones de pobreza.