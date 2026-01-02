En 2025 se elevó el robo de motocicletas y bajó el de vehículos

La fuerte presencia de Hyundai y Kia en el parque vehicular dominicano facilita la rápida colocación de piezas robadas en talleres clandestinos. ( DL/ARCHIVO )

Mientras los robos de vehículos alcanzaron su nivel más bajo en tres años, con 357 unidades sustraídas, los delincuentes concentraron su actividad en las motocicletas, que registraron un aumento hasta 5,003 casos en 2025, según datos de la Policía Nacional a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Los hurtos de autos muestran una reducción en comparación con el 2024, cuando se reportaron 452 unidades sustraídas y 467 en 2023. A su vez, las recuperaciones siguen siendo limitadas, reportándose 829 vehículos localizados este año, por debajo de las 936 de 2024 y las 997 de 2023.

Según las autoridades, las marcas Hyundai y Kia encabezan las estadísticas de las unidades robadas en el país, consolidándose como los principales blancos de las redes delictivas dedicadas a este tipo de ilícitos.

Motocicletas: la amenaza crece

En cuanto a las motocicletas, los datos señalan que la sustracción continúa siendo un reto ante su aumento en el último año.

En 2024 se registró una reducción con 4,599 unidades robadas; sin embargo, en 2025 se produjo un ligero repunte, hasta alcanzar más de cinco mil casos. Mientras, en materia de localización, fueron halladas 3,496 motocicletas, lo que evidencia una ampliación del alcance de los operativos policiales, no obstante, no superan las sustracciones.

Marcas y el factor del mercado negro

Las autoridades señalan que la fuerte presencia de Hyundai y Kia en el parque vehicular dominicano —impulsada por su uso en el transporte público, taxis y plataformas de movilidad— facilita la rápida colocación de piezas robadas en talleres clandestinos y los denominados "cementerios" de vehículos.

Los reportes policiales indican que estos modelos resultan particularmente atractivos para los delincuentes por una combinación de factores técnicos y comerciales. En determinados años de fabricación, presentan vulnerabilidades en sus sistemas de encendido, lo que facilita su sustracción sin dejar señales visibles de forzamiento.

A esto se suma la elevada demanda de sus piezas en el mercado informal de repuestos, lo que incentiva su robo para fines de desguace. En la mayoría de los casos, el objetivo no es la reventa del automóvil completo, sino su desmantelamiento, una práctica que dificulta la trazabilidad y reduce las posibilidades de recuperación.

Esta dinámica, explican los investigadores, convierte a estas marcas en una "inversión segura" para las bandas criminales, ya que cada componente encuentra un comprador potencial.

Un caso reciente ilustra esta problemática cuando el pasado 30 de diciembre, un hombre denunció el robo de su vehículo Kia K5, año 2019, ocurrido en el kilómetro 13 de la avenida República de Colombia, frente al car wash Los Taxistas.

El propietario, identificado como Francisco Javier, solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a la localización del automóvil.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención, como la instalación de sistemas de GPS, alarmas y trabas mecánicas, al tiempo que aseguró que mantiene activas las investigaciones para desmantelar las bandas dedicadas al robo de estas marcas.