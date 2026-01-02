Intensifican búsqueda de niña de tres años desaparecida en Imbert, Puerto Plata

La niña desaparecida es buscada activamente por las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

Organismos de socorro y autoridades intensificaron este viernes la búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años, desaparecida desde la tarde del pasado 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, en Llanos de Pérez, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Ya han transcurrido dos días desde que los familiares se percataron de la ausencia de la menor, lo que activó un amplio operativo de rastreo en zonas rurales cercanas al lugar donde fue vista por última vez.

La Defensa Civil, informó a través de una publicación en redes sociales, que de acuerdo a Whascar García, su director provincial, los equipos de búsqueda rastrean una extensa área tomando como referencia el punto del último avistamiento.

En las labores participan miembros de:

La Defensa Civil

El Cuerpo de Bomberos de Imbert

Agentes de la Policía Nacional

El programa Rescate Ámbar

Vecinos y familiares

Como parte del reforzamiento del operativo, la Defensa Civil integró a Max, un ejemplar de la Unidad K9 entrenado para la localización de personas vivas en amplios espacios y bajo escombros. El rastreo se apoya también en drones de alta tecnología, utilizados para ampliar el alcance de la búsqueda en terrenos de difícil acceso.

Un llamado a la colaboración

Las acciones están coordinadas por la gobernadora provincial, Claritza Rochtte Peralta, junto a autoridades locales y organismos de respuesta a emergencias. El caso fue asumido por el Ministerio Público, a través de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, que acompaña las investigaciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la localización de la menor.

