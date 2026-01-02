Noticias que fueron tendencia esta semana

La joven Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años, fallecida de un disparo en la cabeza en el sector de Los Guandules del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA. )

Un resumen dinámico de las noticias más destacadas de la última semana, que abarca los últimos días del 2025 y los primeros del 2026. Ahí se resaltan las tragedias que marcaron el país, así como los desafíos de las autoridades para resolver los problemas arrastrados desde el pasado.

La Navidad y Año Nuevo dejaron un saldo de 29 muertos en accidentes de tránsito

Como cada año, las fiestas navideñas son de alegría para los dominicanos, pero también son de tragedias para decenas de familias, debido a los siniestros viales que siguen ocurriendo pese a las medidas y el llamado a la prudencia por parte de las autoridades.

En los días de Navidad y Año Nuevo, el país registró 29 fallecidos en accidentes de tránsito. La mayoría, como suele pasar, fue en motocicletas. También se registraron 769 casos de intoxicación alcohólica, según el reporte final del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

De la totalidad de 29 fallecidos dentro y fuera del operativo, 19 fueron por motocicletas para un 65.5 %, 2 por atropellamientos y ocho por vehículos livianos, según detalló el director del COE, Juan Manuel Méndez.

En total, el informe señala 245 accidentes de tránsito, con un total de 307 afectados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/entre-choques-y-rinas-asi-transcurrio-la-navidad-en-las-emergencias-ad67d426.jpg Familiares de pacientes mientras esperaban informaciones en la puerta de la Emergencia del Hospital Moscoso Puello (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Muerte de la joven Perla Jokasta Santos enlutó al sector Los Guadules, DN

La joven Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años, fue hallada muerta en la madrugada del viernes 26 de diciembre durante un incidente ocurrido en el sector Los Guandules del Distrito Nacional.

Santos Pacheco fue herida de un disparo en la cabeza cuando se desplazaba con sus amigos en un motor por la avenida Francisco del Rosario Sánchez. Por el hecho fue apresado el mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy, de 48 años, allegado a la familia.

El hombre indicó que se defendió porque pensaba que era un asalto, mientras que la familia de la joven expresa que él la acosaba.

Este viernes, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión como medida de coerción a Mesa Arismendy.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/27/los-avances-en-investigacion-por-muerte-de-joven-en-los-guandules-2311bea8.jpg Perla Jokasta Santos Pacheco. (FUENTE EXTERNA.)

Viviendas afectadas por exposición de tubería en Santiago

En las provincias del país, entre las noticias que más titulares coparon estuvo la exposición de una tubería en la comunidad de La Zanja, en Santiago, provocando daño a cuatro viviendas, así como inundaciones en los alrededores.

De acuerdo con residentes de la comunidad La Zanja, el colapso ocurrió luego de más de un año de denuncias sobre fugas persistentes en una tubería de inducción del acueducto de Santiago, sin que, alegadamente, se ejecutaran soluciones definitivas.

Alrededor de 800 mil personas quedaron sin agua potable entre Santiago y Moca desde el 25 de diciembre. El Gobierno anunció que resarciría los daños y compensará a los afectados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/whatsapp-image-2025-12-26-at-124519-pm-ae748fd8.jpeg Ciudadanos alertaron durante un año sobre fuga que terminó en explosión de tubería en Sabana Iglesia (DIARIO LIBRE)

Estados Unidos usa drones para fines bélicos en América Latina

A nivel internacional, sigue la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Entre las novedades está que esta última nación estrenó el uso de drones armados en una instalación portuaria en Venezuela, destinada, supuestamente, como plataforma del narcotráfico.

La acción fue ejecutada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y constituye la primera vez que se reporta el empleo de drones con fines bélicos en territorio latinoamericano.

El objetivo fue un muelle presuntamente utilizado por redes vinculadas al narcotráfico para el almacenamiento y despacho de drogas. Las autoridades estadounidenses indicaron que la instalación se encontraba desocupada al momento del ataque y que no se registraron víctimas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/fuente--externa-2f54fde2.jpg Un dron MQ-9 Reaper es preparado para una misión en el Caribe, en el aeropuerto Aguadilla, Puerto Rico. (FUENTE EXTERNA)

El 2026, un año de retos para la República Dominicana

República Dominicana llega al 2026 con avances, pero también con deudas pendientes, marcadas por problemas que arrastra desde hace años.

Entre los retos principales están incrementar la inversión pública, mejorar la calidad de servicios básicos como agua, saneamiento y educación, y enfrentar una carga fiscal elevada, con una proporción significativa de los ingresos destinada al pago de la deuda, lo que limita el gasto productivo y social.

Además de los desafíos económicos, el país deberá consolidar mejoras en educación, salud y seguridad ciudadana, al tiempo que trabaja para reducir la polarización política y recuperar la confianza pública tras escándalos como el del Seguro Nacional de Salud (Senasa). El turismo sigue siendo un motor clave de la economía, pero requiere infraestructura y servicios eficientes para sostener su crecimiento.